South Park Snow Day: ecco il primo gameplay trailer

L’editore THQ Nordic e lo sviluppatore Question hanno rilasciato il primo gameplay trailer di South Park: Snow Day. Il titolo è stato presentato durante il THQ Nordic Digital Showcase 2023 di agosto, insieme ad altre IP. Di seguito una panoramica del gioco, tramite THQ Nordic:

Gioca nei panni del novellino di South Park e unisciti a Cartman, Stan, Kyle e Kenny, nella gloria tridimensionale, per celebrare il giorno più magico nella vita di ogni bambino: una giornata di neve. Fai squadra con un massimo di tre amici, in questo gioco cooperativo per quattro giocatori, e fatti strada attraverso la città innevata di South Park in una missione per salvare il mondo e goderti una giornata senza scuola. È una giornata di neve, amico.

Caratteristiche

Un nuovissimo gioco cooperativo 3D.

Una bufera di neve di proporzioni epiche ha colpito la città di South Park e tocca a Cartman, Stan, Kenny, Kyle e a te, nei panni del Novellino, salvare la città.

Scopri per la prima volta in assoluto il gameplay cooperativo in un gioco di South Park con un massimo di tre amici o robot alleati, scatenando attacchi potenti e coordinati contro i tuoi nemici.

Equipaggia e potenzia devastanti armi da mischia e a distanza. Utilizza abilità e poteri speciali che metteranno in ginocchio orde di nemici e boss epici.

Usa un’ampia gamma di skin iconici e personalizza il tuo New Kid con infinite combinazioni possibili, dai berretti alle magliette Cheesy Poof alle palline per il mento.

South Park: Snow Day uscirà nel 2024 per PlayStation 5, Xbox Series, Switch e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.