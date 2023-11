Call of Duty 2024 è un nuovo Black Ops ambientato durante la Guerra del Golfo, rumor

Il titolo Call of Duty: Modern Warfare 3 (trovate qui la nostra Recensione) è stato oggetto di pesanti critiche in seguito al suo lancio da parte sia della critica che del pubblico, ma la macchina annuale di CoD non si ferma di fronte a nulla, e sembrano essere emersi dettagli suldella serie sparatutto del prossimo anno. In un rapporto pubblicato da Windows Central, è stato affermato che il gioco Call of Duty del prossimo anno sarà il sesto capitolo di Black Ops con Treyarch che tornerà come sviluppatore principale. Secondo quanto riferito, con nome in codice Cerberus, il gioco potrebbe apparentemente chiamarsi Call of Duty: Black Ops Gulf War, notizia confermata anche da Insider Gaming.

Secondo quanto riferito, il gioco si concentrerà sulla CIA ed “esaminerà il ruolo degli Stati Uniti nel conflitto”, nonché le sue conseguenze alla fine dell’era della Guerra Fredda. Secondo il rapporto, “tenterà di esplorare una narrativa ricca di sfumature della Guerra del Golfo” e coprirà i molti diversi partecipanti coinvolti nel conflitto, mentre sul fronte del gameplay, tornerà alla tecnologia militare e ai gadget più tradizionali, come ti aspetteresti dalla sua ambientazione. Windows Central afferma inoltre che Call of Duty: Black Ops Gulf War è destinato ad avere il ciclo di sviluppo più lungo per un titolo CoD sviluppato da Treyarch, mentre Charlie Intel riporta anche su Twitter che l’IP diventerà il primo gioco della serie ad avere un ciclo di sviluppo di quattro anni. Considerati i recenti rapporti sulla tempistica di sviluppo affrettata e contratta di Modern Warfare 3, questa può solo essere una buona notizia. Infine, secondo il rapporto, Activision sta prendendo in considerazione bonus di pre-ordine più significativi per il gioco del prossimo anno, possibilmente includendo l’accesso anticipato a più modalità che saranno disponibili settimane prima dell’uscita del gioco.

