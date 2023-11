Shadow Gambit The Cursed Crew: annunciati due DLC, ecco quando saranno disponibili

Mimimi Games rilascerà “due potenti espansioni di contenuti scaricabili” per il gioco di strategia stealth pirata Shadow Gambit: The Cursed Crew il 6 dicembre, ha annunciato lo sviluppatore. Entrambe le espansioni si integreranno perfettamente nel gioco principale. I nuovi personaggi saranno inoltre disponibili al giocatore per quasi tutte le missioni del gioco principale. Ognuna delle due espansioni offre “diverse ore” di nuovi contenuti, tra cui:

Nuovo personaggio : preparati ad accogliere un nuovo personaggio giocabile, dotato di abilità soprannaturali uniche e pronto a unirsi ai ranghi dell’equipaggio maledetto.

Isola inesplorata: scopri un’isola mistica e inesplorata nei Caraibi perduti, in attesa di essere esplorata.

Campagna narrativa : intraprendi un’epica campagna narrativa attraverso sei nuove missioni.

Di seguito la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Ehi, pirata maledetto! Questo è Shadow Gambit: The Cursed Crew, un nuovissimo gioco di strategia stealth ambientato in una versione alternativa dell’Età d’Oro della Pirateria. La maledizione delle anime perdute infesta il misterioso arcipelago dei Caraibi Perduti, che è sotto il controllo delle terribili forze dell’Inquisizione. Disprezzano tutto ciò che è soprannaturale e usano il fuoco divoratore di anime per dare la caccia ai pirati maledetti come te.

Radunate la vostra ciurma di pirati maledetti

Partite per un viaggio con la piratessa Afia e cerca le leggendarie perle nere per ridare vita al tuo equipaggio maledetto. Potrete giocare con tutti e otto i vostri compagni di avventura, che hanno personalità peculiari e poteri soprannaturali unici. Lanciate alleati o nemici con il cannone magico di Gaelle, usa l’ancora dell’anima di Mr. Mercury per aprire un portale magico o viaggia nello spaziotempo per sferrare attacchi furtivi con la mitica spada di Afia.

Shadow Gambit: The Cursed Crew è disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.