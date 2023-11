PlayStation 5 Slim: disponibile in Italia dal 24 novembre

Sony Interactive Entertainment è lieta di annunciare che il nuovo modello di PlayStation 5, nella versione dotata di Ultra HD Blu-ray Disc, sarà disponibile sul territorio italiano a partire da domani, 24 novembre, presso i rivenditori autorizzati e sullo shop online. Per maggiori informazioni, visita il blog qui.

I team di ingegneri e designer hanno lavorato a stretto contatto per offrire una forma più snella alla console, optando per un volume e un peso ridotti, rispettivamente, del 30% e del 18% se paragonati ai modelli attualmente in commercio. Dal punto di vista estetico, le scocche sono composte da quattro pannelli, con la porzione superiore lucida e quella inferiore opaca. A livello tecnico, la console offre le medesime funzionalità della versione attualmente in commercio, ma con un SSD espanso a 1TB per una maggiore memoria interna. Il prezzo di vendita consigliato per il nuovo modello PS5 è il seguente cominciando con l’uscita a Novembre presso i rivenditori partecipanti.

PS5 con Ultra HD Blu-ray disc drive – 549.99 €

PS5 Digital Edition – 449.99 €

Con il nuovo modello PS5 sarà incluso uno stand orizzontale. Inoltre, un nuovo stand verticale compatibile con tutti i modelli PS5 sarà venduto separatamente al prezzo di 29.99€. Una varietà di colori per la cover del nuovo modello della console PlayStation 5 sarà disponibile a partire verso l’inizio del 2024, compresa la colorazione Black completamente opaca e i colori della Deep Earth Collection in Volcanic Red, Cobalt Blue e Sterling Silver. I prezzi per le cover della console PS5 partiranno da 54.99 €.

