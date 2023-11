Milan Games Week & Cartoomics 2023: confermata la presenza di Red Bull

Il conto alla rovescia è finalmente iniziato: mancano poche ore all’inizio della nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics, il più importante appuntamento italiano dedicato al gaming, agli eSport, ai fumetti, all’editoria, al cinema e alla cultura pop. Come ormai da consuetudine, Red Bull si riconferma protagonista consolidata, preparandosi a mettere le ali alla manifestazione con numerose attività, approfondimenti esclusivi e ospiti d’eccezione.

I videogiochi indipendenti hanno da sempre trovato un’accoglienza calorosa e riservata tra i padiglioni che costituiscono la capitale del gaming di Milan Games Week. Red Bull, a suo modo, ha da sempre supportato questa dimensione con la sua iniziativa Red Bull Indie Forge, un progetto innovativo che si pone come obiettivo quello di accompagnare e dare supporto alle più promettenti realtà indie italiane, giunto quest’anno alla terza edizione. Questo fine settimana, sarà infatti possibile avere un assaggio dei 5 titoli finalisti di Indie Forge: Umbral Core di A Few Rounds Games, Monster Chef di Studio Pizza, TEOM: The Enemy of Mine di Voxel Studio, Glasshouse di FLAT28 e While We Wait Here di Bad Vices Games, che potranno essere provati dal pubblico presso lo stand E13, padiglione 13. Anche quest’anno, i premi in palio sono degni di nota, a partire da un dispositivo Predator Helios 300 Spatial Labs di Acer, la possibilità poi di accedere a un corso online del catalogo Plug-N-Learn di Digital Bros Game Academy e infine l’opportunità di ricevere visibilità da parte della nota creator Sara “Kurolily” Stefanizzi, niente meno che la madrina dell’iniziativa Indie Forge per il terzo anno consecutivo e apprezzatissima Red Bull Player.

E le sorprese non finiscono qui, perché quest’anno Red Bull varcherà la soglia di Milan Games Week & Cartoomics anche con il suo più recente e innovativo format: Red Bull Street Streamer, il progetto itinerante con protagonista il creator e pro-player Dario “Moonryde” Ferracci, affiancato dal suo ormai consolidato compagno di viaggio e youtuber Matteo “Cane Secco” Bruno, che concluderà il suo percorso proprio tra le tante novità della fiera milanese presso lo stand dello stesso Moonryde (F14 padiglione 13). Le prime due puntate sono disponibili online sul canale youtube di Cane Secco.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.