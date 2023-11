Killer Instinct diventa free-to-play e riceve l’Anniversary Edition

Durante lo streaming del decimo anniversario di Killer Instinct, lo sviluppatore Iron Galaxy ha annunciato che la versione base del gioco diventerà free-to-play su Xbox Series X/S, Xbox One e PC. La versione gratuita offrirà modalità per giocatore singolo, locale e classificata insieme a un combattente gratuito a rotazione settimanale.

Inoltre, è stata annunciata la versione Anniversary Edition, per coloro che desiderano tutti i contenuti. L’edizione sarà venduto al dettaglio per € 29,99 e includerà tutti i combattenti, contenuti premium, un VIP Double XP Booster, accessori a tema natalizio e altro ancora. Tutte le versioni attuali verranno aggiornate gratuitamente alla Anniversary Edition e la Definitive Edition verrà ritirata. I giocatori Xbox e PC non possono accedere alla Definitive Edition con i suoi concept art e le interviste o a Killer Instinct 1/2 Classic dell’Anniversary Edition, tuttavia, questi possono essere scaricati separatamente. Nel frattempo, i giocatori di Steam avranno accesso per la prima volta ai colori Golden God e Argent Shroud di Gargos con l’Anniversary Edition. Anche se i contenuti acquistati in precedenza rimarranno nelle librerie dei giocatori, i singoli combattenti non potranno essere acquistati separatamente. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Articoli Consigliati Milan Games Week & Cartoomics 2023: confermata la presenza di Red Bull PlayStation 5 Slim: disponibile in Italia dal 24 novembre

Una delle saghe più celebri dei picchiaduro torna sul ring con una grafica rinnovata, un’azione di gioco incessante e uno straordinario cast di protagonisti, oltre a musiche interattive e le immancabili ANTIC-C-COMBO! Scegli il tuo personaggio preferito tra quelli disponibili, ciascuno con animazioni ancora più fluide, strategie differenziate e devastanti attacchi speciali. Sfrutta il sistema di Combo personalizzabili per accumulare lunghe serie di colpi e tieni alta la guardia per impedire che l’avversario riesca a interrompere i tuoi attacchi, sovvertendo le sorti dell’incontro. Accedi online per sfidare giocatori di tutto il mondo o affina la tua tecnica di lotta con tutorial approfonditi e avversari controllati da un’IA evoluta.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.