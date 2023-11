Nacon: ecco le offerte natalizie

L’albero si illumina di innovazione quest’anno, con sempre più persone che sognano sotto le luci natalizie regali tecnologici. Nacon, pioniere nel mondo degli accessori gaming e oltre, presenta un’eclettica selezione di idee regalo. Un connubio perfetto tra prestazioni straordinarie, design raffinato e tecnologia di ultima generazione. Per gli appassionati di videogiochi, Nacon offre una gamma straordinaria: controller

all’avanguardia, cuffie di altissima qualità e accessori che trasformano il gaming in un’esperienza coinvolgente. Il Natale diventa l’occasione ideale per regalare emozioni uniche, che si tratti di gioco, intrattenimento o lavoro. Questo Natale, Nacon propone un mondo di proposte che coniugano tecnologia e passione, regalando esperienze indimenticabili sotto l’albero. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica:

Revolution 5 Pro

È il regalo più ambito da tutti i gamer, anche i più esigenti e competitivi. Compatibile con PS5, PS4 e PC, utilizzato via cavo o wireless, Revolution 5 Pro con licenza ufficiale Playstation è l’alleato ideale per i giocatori professionisti che richiedono prestazioni elevate. È completamente personalizzabile e passa facilmente dall’audio della console in radiofrequenza, ad altri dispositivi audio utilizzando la connessione Bluetooth. Con il Revolution 5 Pro il problema del joystick che scivola non esiste più: grazie alla tecnologia elettromagnetica effetto Hall, il joystick torna sempre alla posizione iniziale senza errori di calibrazione. La durata di vita del joystick in questo modo è più che raddoppiata. Si adatta a tutte le situazioni di gioco grazie alla lunghezza regolabile della corsa del grilletto: passa facilmente da una pressione lunga a una breve con il sistema di blocco del grilletto.

PC WEBCAM RL

Un regalo che unisce perfettamente l’utile al dilettevole, la WEBCAM FULL HD di NACON coniuga con armonia design, praticità e prestazioni elevate, grazie agli elementi che NACON ha studiato con estrema attenzione. E’ dotata di un anello luminoso con 3 modalità di illuminazione, connettore USB-C, supporto regolabile per schermo, scrivania e braccio orientabile e filtro privacy. E’ compatibile con Window 10/11.

