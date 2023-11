Black Friday: svelate le offerte dei prodotti AOC e AGON by AOC

In occasione del Black Friday, AOC e AGON by AOC, brand leader per monitor gaming e accessori IT, sono entusiasti di annunciare una serie di offerte esclusive sui loro monitor per il gaming e l’home office. A qualsiasi utente, dai gamer agli appassionati di tecnologia, AOC e AGON by AOC offrono una gamma di modelli ad alte prestazioni, ognuno dei quali progettato per elevare l’esperienza quotidiana grazie a funzionalità all’avanguardia e a una qualità eccezionale.

Il portfolio di prodotti per il gaming di AGON by AOC comprende un’ampia gamma di modelli rivolti a tutto il pubblico del gaming, dai giocatori occasionali agli atleti di esports che partecipano ai tornei. All’interno della gamma AGON by AOC, la categoria AOC GAMING offre monitor con ottime prestazioni per i giocatori entry-level e mainstream, fornendo le specifiche essenziali che ogni giocatore sta cercando. La categoria AGON presenta, invece, una proposta più avanzata per i giocatori di livello medio e competitivo e per gli appassionati, grazie all’incremento di alcune caratteristiche tecniche come la connettività USB-C o uno switch KVM. La categoria AGON PRO, infine, offre specifiche di altissimo livello per i giocatori di esports, i professionisti e i content creators. Alcuni dei monitor includono caratteristiche come pannelli OLED o retroilluminazione MiniLED, design pluripremiati, frequenze di aggiornamento ultraveloci fino a 360 Hz, utili extra come l’analizzatore di latenza NVIDIA Reflex o uno Screen Shield per migliorare la visibilità e il contrasto in presenza di luci ambientali intense.

I monitor AGON by AOC sono progettati per soddisfare le esigenze dei giocatori moderni, combinando frequenze di aggiornamento elevate, risoluzioni straordinarie e design funzionali per garantire un’esperienza di gioco senza precedenti.

Nel portfolio di monitor AOC c’è un prodotto per tutti, non solo per i gamer. Le rinnovate linee B2B e B2C di AOC presentano una grande varietà, tra cui: monitor che includono webcam da 5 MP e microfoni a cancellazione di rumore per un’esperienza home-office ottimale, display di base per uso generale a prezzi accessibili, fino ai monitor ultrawide con docking station USB-C integrata. Ogni utente sarà soddisfatto dall’ampia gamma di offerta di AOC. Per maggiori dettagli potete andare sul sito ufficiale