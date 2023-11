Milan Games Week & Cartoomics 2023: On Your Tail sarà giocabile attraverso una demo

La fiera gaming italiano più attesa dell’anno, la Milan Games Week, sta per aprire i battenti e quest’anno porta con sé un’anteprima straordinaria: On Your Tail, il nuovo gioco di Memorable Games (ex Mixedbag) sarà finalmente giocabile al pubblico per la prima volta dal 24 al 26 novembre. L’esperienza di gioco sarà disponibile presso il booth di Nintendo nel Padiglione 11, dove i visitatori potranno immergersi nella demo esclusiva del gioco e ottenere fantastici gadget per portare a casa un ricordo tangibile di questa avventura unica.

Mauro Fanelli, CEO di Memorable Games, ha dichiarato:

Articoli Consigliati GeForce NOW: 18 titoli si aggiungono al catalogo Milan Games Week & Cartoomics 2023: Skuola.net svela le passioni tra genitori e figli

La Milan Games Week è un ottimo palcoscenico per presentare per la prima volta al pubblico la demo giocabile di On Your Tail™. Siamo entusiasti di offrire loro l’opportunità di provare in anteprima l’eccitante esperienza di gioco che abbiamo creato.

Ma le sorprese non finiscono qui: il 26 novembre alle 10:30, il palco del Padiglione 13 ospiterà un panel di grande rilievo nel panorama videoludico italiano. Il CEO Mauro Fanelli e la talentuosa Art Director Immacolata Botti si uniranno a illustri moderatori come Kurolily e Cydonia per un panel imperdibile intitolato “Games in Italy: Memorable Games – On Your Tail.

Imma Botti, Art Director di Memorable Games, ha dicharato:

Non vediamo l’ora di condividere la nostra visione e passione per ‘On Your Tail’ con gli appassionati e le appassionate di videogiochi. Questi panel saranno un’opportunità straordinaria per raccontare la storia dietro al gioco e per interagire direttamente con la community.

On Your Tail promette di offrire un’esperienza di gioco coinvolgente, avvincente e piena di sorprese per i giocatori di tutte le età. Non perdete l’occasione di essere tra i primi a vivere questa emozionante avventura!