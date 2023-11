UFL: il nuovo trailer sottolinea che ora può essere messo in whishlist su PS5 e Xbox Series X/S

Strikerz ha pubblicato un nuovo breve trailer di UFL, il titolo free-to-play calcistico con testimonial Cristiano Ronaldo, presente anche in questo filmato, che ricorda che il gioco è ora presente con le pagine sul PlayStation Store e il Microsoft Store ed è possibile quindi metterlo nella whishlist. Non è stata però ancora annunciata la data, ma il fatto che sia presente negli store potrebbe voler dire che non manca troppo. Ricordiamo poi che il gioco uscirà prima su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, per poi arrivare dopo anche su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Ti diamo il benvenuto a UFL, il gioco di calcio free-to-play con un metagioco ricco e radicato in profondità nei valori del gioco. Accendi la tua passione per lo sport come mai prima d’ora. Crea il tuo club da zero, metti insieme una squadra di veri calciatori, personalizzala secondo le tue idee e stagione dopo stagione crea un’eredità forte. Padroneggia il campo virtuale con giocate realistiche e una raffinatezza tattica in elettrizzanti e leali sfide online vibranti di emozioni. Competi con altri giocatori da tutto il mondo e scala la classifica per ottenere l’importante titolo di campione di UFL. Sfida te stesso e osa sognare in grande!

Funzionalità principali:

Un gameplay stimolante ma familiare basato sulle abilità. UFL crea un’esperienza calcistica immersiva e rivoluzionaria priva di assurdità. Mostra la tua bravura in una sfida leale priva di scorciatoie. Rimani fedele a te stesso e mostra le tue abilità calcistiche in un mondo dove ogni partita è una sfida.

Universo calcistico dinamico. Crea il tuo club con calciatori reali, partecipa a elettrizzanti incontri online contro giocatori da tutto il mondo, con abbondanti risorse e una fantastica collezione di oggetti per il club.

Gestione strategica con un impatto a lungo termine. Metti alla prova il tuo pensiero tattico mentre gestisci efficientemente il tuo club. Forma la tua fantastica squadra da zero, pianifica e recluta attentamente per far sì che ogni mossa gestionale abbia importanza.

Progressi illimitati, infinito potenziale. Prova la continua evoluzione di UFL. Qui il tuo percorso verso la grandezza non conosce confini proprio come il gioco stesso.

Unisciti alle fila di UFL e scopri la gioia di una competizione calcistica leale e basata sulle abilità.

