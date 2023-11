Samsung presente alla Milan Games Week & Cartoomics 2023

Samsung Electronics Italia annuncia la partecipazione alla Milan Games Week & Cartoomics 2023, il più grande evento italiano dedicato al mondo del gaming, degli eSports, dei fumetti e dei cosplayer che si svolgerà dal 24 al 26 novembre all’Auditorium di Fieramilano (Rho).

Il Samsung Morning Stars Village by Dive, presso il padiglione 13, sarà un hub di 510 mq, dove gli appassionati di videogiochi potranno incontrare e sfidare i Samsung Morning Stars, il team eSports di Samsung, vivere esperienze di gioco immersive toccando con mano i più innovativi dispositivi Samsung e partecipare ad attività e sessioni di gioco esclusive con i principali player e content creator del momento.

Nella giornata di sabato 25 novembre lo streamer Dario Moccia e la gamer professionista Kurolily saranno protagonisti di un talk show esclusivo per conoscere i fan e scoprire il mondo dei videogiochi e dei fumetti, in un momento speciale di chiacchiere, gioco e meet & greet. Ma gli appuntamenti non finiscono qui: oltre a Dario Moccia, Kurolily e il team Samsung Morning Stars, i fan avranno la possibilità di incontrare dal vivo i top player e i content creator del settore, come Xiuder, Apecarro, Ematoshi e Amer Nour. A questo link è disponibile il calendario delle attività previste.

All’interno del Samsung Morning Stars Village by Dive i fan potranno sperimentare le esperienze gaming tramite la gamma di device offerta da Samsung, che da sempre va incontro alle esigenze delle differenti tipologie di gamer, offrendo loro la tecnologia più innovativa e versatile, per accontentare sia i giocatori casual che quelli più professionali.

Gli appassionati di mobile gaming potranno sfidarsi a Brawl Stars, Teamfight Tactics, Fortnite, League of Legends: Wild Rift e Marvel Snap nelle postazioni mobile allestite con Galaxy S23 Ultra, lo smartphone Galaxy top di gamma ottimizzato per il gioco mobile grazie alla piattaforma Snapdragon® 8 Gen 2 ad alte prestazioni, che garantisce una grafica fluida, con frame rate più stabili, e Galaxy Tab S9, il tablet top di gamma della serie Galaxy Tab che consente di giocare in mobilità con prestazioni elevatissime grazie alla massima efficienza dal punto di vista termico.

I monitor Odyssey serie G4, G8 e G9 saranno, invece, i protagonisti dello spazio dedicato agli amanti del gaming da PC e da consolle in cui, affiancati da numerosi ospiti, player e creator, si susseguiranno sfide avvincenti a League of Legends, Valorant, Fortnite e FC24 di EA Sports. Tra questi il nuovissimo Neo G9 57”, il primo monitor Dual UHD sul mercato, che con la curvatura 1000R dello schermo da 57 pollici, coinvolge gli utenti con immagini nitidissime e un ampio campo visivo, e Odyssey OLED G9, che, grazie all’illuminazione OLED con tecnologia Quantum Dot controllata pixel per pixel, offre un rapporto di contrasto cromatico quasi infinito, un vero RGB e un nero profondo senza filtri cromatici.

Protagonista dell’area all’interno dello stand sarà il TV Neo QLED QN90C, grazie al quale visualizzare delle scene di gioco incredibilmente nitide tramite la tecnologia Quantum Matrix con Mini LED e al processore Neural Quantum 4k che utilizza l’intelligenza artificiale e 20 reti neurali per ottimizzare suono, luminosità, colore e dettagli. L’esperienza di gioco viene arricchita con un refresh rate di 144 Hz e l’audio dinamico e avvolgente del Dolby Atmos. I visitatori avranno inoltre la possibilità di scoprire il gaming in cloud con gli oltre 3000 titoli presenti nel Samsung Gaming Hub, la piattaforma che raccoglie tutto il meglio del gaming, tra grandi classici e novità, disponibile sugli Smart TV Samsung senza bisogno di consolle. Grazie alla game bar i giocatori potranno poi monitorare tutte le prestazioni di gioco in tempo reale. Per migliorare l’esperienza si aggiunge anche la Soundbar Serie Q HW-Q800C, caratterizzata dal sistema Dolby Atmos wireless, che offre sorprendenti effetti tridimensionali. Grazie alla funzionalità Q-Symphony, che abbina il suono proveniente dai canali del TV con quello degli altoparlanti frontali, laterali e up-firing della soundbar, l’immersione acustica diventa completa. Attraverso SpaceFit Sound Pro è poi possibile unire la chiarezza dell’audio ai bassi ottimizzati, per un campo sonoro modellato esattamente sugli spazi prescelti.

Infine, lo stand sarà attrezzato con la migliore tecnologia Samsung relativamente ai sistemi di memoria. Sarà possibile toccare con mano l’SSD NVMe 990 PRO, il supporto di memoria ad alte prestazioni di Samsung basato su PCIe 4.0, ottimizzato per i giochi più impegnativi dal punto di vista grafico garantendo velocità di lettura e scrittura casuali fino a 1.400K e 1.550K IOPS, indicato per i giochi più impegnativi. Sarà anche presente il Portable SSD T9, progettato per mantenere i dati al sicuro mentre si è in movimento, offrendo agli utenti velocità di trasferimento elevate e un ampio spazio di archiviazione, nonché l’affidabilità di cui hanno bisogno. Le schede Samsung PRO Ultimate, protagoniste anch’esse allo stand Samsung, garantiscono una velocità di lettura fino a 200 MB/s, la massima velocità raggiungibile con l’interfaccia UHS-I, e una velocità di scrittura di 130 MB/s, consentendo il trasferimento senza interruzioni di file pesanti.