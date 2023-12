Zenless Zone Zero Provato: un titolo dalle grandi potenzialità, ma con molti rivali

Negli ultimi anni le IP di Hoyoverse hanno raggiunto i giocatori di tutte le piattaforme confermando il successo dei suoi titoli con giochi come Genshin Impact, che ha da poco concluso l’arco di Fontaine con la versione 4.2, oppure con Honkai Impact 3thrd, che ha appena iniziato la sua seconda parte, o ancora con Honkai Star Rail, ambientato in un universo alternativo ad Honkai Impact 3thrd. Hoyoverse ci ha invitati a partecipare al closed beta test dell’Equalizing Test Server della prossima IP action-RPG sci-fi Zenless Zone Zero (o in modo abbreviato ZZZ).

I giocatori nella Beta assumono il ruolo di “Proxy”, un professionista speciale che guida le persone nella loro esplorazione dentro gli Hollows. Molte personaggi vogliono entrare negli Hollows, per i loro vari motivi, e i “Proxy” sono i loro partner indispensabili. I giocatori li aiuteranno a esplorare gli Hollows e a combattere i loro nemici, a raggiungere i loro obiettivi e, durante il percorso, ad imparare di più sulla loro storia. Gli Hollows sono un disastro soprannaturale che ha provocato la distruzione della civiltà moderna. Sono capaci di crescere in modo esponenziale e, al loro interno, si trovano dei mostri conosciuti come Ethereal. La storia si svolge nella città di New Eridu, dove si è rifugiata l’ultima civiltà urbana sopravvissuta all’apocalisse, che riuscì a prosperare acquisendo la tecnologia per estrarre risorse preziose dagli Hollows. Quando New Eridu divenne la città del miracolo, attirò altre persone e, nel frattempo, i cittadini continuarono a cercare Hollows per espandere la città. L’utilizzo incontrollato di queste risorse portò gradualmente nella cittadina una crescente tensione tra imprese monopolistiche, bande, cospiratori e fanatici. Durante l’Equalizing Test Server, è stato possibile esplorare solo due zone della città. La prima parte è la zona commerciale, dove si trovano i negozi e le attività necessarie per avanzare nel gioco, tra cui la videoteca gestita dai due fratelli protagonisti Belle e Wise e dove inizia l’avventura. La seconda è il cantiere della Belobog Industry. Le ambientazioni della beta rispecchiano una realtà urbanistica a metà tra un ambiente ispirato ai titoli arcade, come vecchie IP arcade nella sala giochi Godfinger oppure agli altrettanto datati film della videoteca RandomPlay gestita da Belle e Wise, e le tecnologie futuristiche che richiamano lo stile sci-fi.

Zenless Zone Zero: un combat-system veloce e un gameplay avanzato

Il combat-system, durante l’Equalizing Test Server, era abbastanza completo ma soprattutto è stato possibile sperimentare come, diversamente da altri titoli Hoyoverse, si stia evolvendo in combattimenti sempre più veloci e frenetici. Oltre ai classici comandi intuitivi per i vari tipi di attacco classici (Basic, Special, Chain, Dodge e Ultimate) è stato inserito anche l’Assist Attack. Quando un personaggio (o Agente) che viene sostituito, mentre chiama il cambio tramite la finestra denominata Agent’s Asssist Attack, chi entra in battaglia effettua un Heavy Attack. Durante i combattimenti il Proxy, non partecipa in modo attivo, ma si limita a supportare la squadra di combattenti (composta da un massimo di tre agenti), già presente sul luogo della battaglia, e a guidarli all’uscita più vicina. Nella beta erano disponibili cinque tipi di elementi e ogni personaggio ne padroneggia uno. Possiamo suddividere i cinque elementi in Fuoco, Elettricità, Ghiaccio, Fisico ed Etere. Per sfruttare al meglio il tipo di ogni agente è necessario equipaggiarlo con l’arma più adatta, chiamata W-engine, e con un set di dischi che aumentano determinate caratteristiche (PV, ATK, DEF, Impact e altri) allo stesso modo dei Manufatti (o Artefatti) di Genshin Impact e Honkai Star Rail. Il titolo facilita anche molto nella sua componente gatcha, presentando per la prima volta un sistema che monitora quanti tentativi (pull o pity) rimangono al giocatore prima di poter ottenere un personaggio di una certa rarità o un’arma.

Durante il gameplay, il sistema Hollow Depp Dive (conosciuto anche come HDD) è necessario per poter navigare attraverso il sistema e raggiungere la destinazione richiesta. Ogni HDD è controllato da un’IA, che nel caso dei due fratelli si chiama Fairy ( una sorta di Cortana). Le IA monitorano la situazione all’interno dell’HDD e avvertono il Proxy di un eventuale pericolo, come la presenza di nemici, oppure eseguono operazioni, come la raccolta di dati. Per potersi spostare all’interno del sistema è necessario connettersi a dei piccoli robot, chiamati Bangboo. Questi mini-robot normalmente svolgono funzioni multi-tasking e alcuni gestiscono anche delle attività in-game che permettono ai giocatori di riscuotere premi o comprare accessori e materiali utili per avanzare nella storia. I Bangboo si riconoscono dalle loro orecchie da coniglio e sono utilizzati come hub e HUD per il Proxy, che si appresta ad entrare per esplorare gli Hollows. Portando questi simpatici robottini nel negozio specializzato dell’NPC Enzo, i giocatori possono migliorare le loro abilità e caratteristiche aumentandone il livello o le statistiche. Inoltre, è possibile equipaggiarli con dei chip per aumentare notevolmente le loro capacità. La funzione che permette all’HDD di gestire le richieste ricevute e accettate dal Proxy si chiama Inter-Knot. In questa sezione è presente anche il livello (o rango) del giocatore durante l’avventura, necessario per sbloccare determinate missioni o per far aumentare di livello gli agenti della propria squadra.

Ritroviamo lo stesso sistema anche in altri titoli Hoyoverse, come Genshin Impact (AR ovvero Rango Avventura), che si è dimostrato finora utile per rendere migliore l’esperienza di gameplay all’interno del gioco. Le missioni si possono accettare e ricevere anche tramite il sistema social del gioco chiamato Knock Knock, dove i committenti messaggiano con il Proxy per riferire quali sono le caratteristiche dell’incarico. Oltre alle missioni principali, la beta presentava anche incarichi secondari e speciali; inoltre, è già presente il contenuto di end game con un sistema di Abyss (sullo stile di Genshin Impact e Honkai Star Rail), chiamato Hollow Zero Entrance dove, utilizzando agenti che raggiungono un determinato livello di combattimento, bisogna affrontare due piani pieni di avversari temibili, per poter ricevere le ricompense. Nell’Equalizing Test Server è stato anche inserito un sistema di dungeon (molto più simile ad Honkai Star Rail), chiamato VR Trial, dove è possibile ottenere come ricompensa vari premi, come gli oggetti per aumentare il livello o sbloccare la fase successiva di un agente. Esplorare l’open world del gioco è necessario anche per risolvere le richieste più semplici o quelle secondarie. Inoltre, occorre parlare con diversi NPC prima di sbloccare la missione appropriata per la commissione ricevuta e ottenere così le ricompense e i premi necessari per salire di livello. Nel test è già disponibile l’alternanza giorno/notte (come nella maggior parte dei titoli Hoyoverse) che scandisce la durata dei giorni. Durante la versione di prova, ho notato come è molto semplice salire velocemente.

Aiuto… mi stai venendo addosso!

Anche se il titolo non è ancora finito e l’esperienza di gioco non sarà come quella finale, nella beta non ho trovato bug nei frame rate durate il gameplay, che ha permesso alla versione di test di girare in modo magnifico su Windows 11. Nella versione di prova è disponibile una versione base della modalità photo mode per scattare foto in-game (trovate degli esempi di alcuni luoghi importanti qui sopra). Purtroppo, al momento è disponibile solo durante l’esplorazione e non in battaglia. L’Equalizing Test Server ha permesso di giocare utilizzando i controller di PS5, PS4 e Xbox e i comandi così come le azioni durante il combat-system sono stati tempestivi e hanno risposto in modo immediato. Zenless Zone Zero deve migliorare nelle collisioni, piuttosto che nella grafica. In modo particolare, quando un personaggio cammina incontro ad un NPC in movimento, il primo “attraversa” letteralmente il secondo mancando la collisione. In altre occasioni, se la visuale è troppo vicina ad un NPC, quest’ultimo sbiadisce o sfoca e si notano i pixel del modello e dei colori.

L’Equalizing Test Server di Zenless Zone Zero mi ha permesso di provare un titolo con un gameplay divertente, veloce e frenetico esattamente come ci si aspetta da un action-RPG degno di questo genere. La storia ha preso in considerazione i personaggi presenti nella versione di prova e ha fatto luce sul loro passato e sulle loro difficoltà, come è ormai consuetudine della parte narrativa di Hoyoverse. Il gameplay presenta un sistema ben organizzato e avanzato (anche per aumentare di livello) con contenuti di end game pronti per i futuri giocatori. Anche dal punto di vista dei dungeon (per il farming e il building) è abbastanza organizzato se teniamo conto del sistema di VR Train. Il titolo facilita anche molto nella sua componente gatcha, presentando per la prima volta un sistema che monitora quanti tentativi (pull o pity) rimangono al giocatore prima di poter ottenere un personaggio di una certa rarità o un’arma. La versione di prova di Zenless Zone Zero presenta un sistema che permette di salire velocemente di livello e questo a lungo andare può diventare un’arma a doppio taglio, perché rovina l’esperienza di gameplay dei giocatori.