Dead by Daylight: spotlight per Chucky

Ad inizio mese Behaviour Interactive aveva annunciato l’arrivo di una delle più note icone dell’horror, Chucky, in Dead by Daylight. Oggi ha fatto uscire il suo trailer spotlight, che mostra le diverse abilità e i perk che andrà ad aggiungere la bambola assassina.

Si può vedere il nuovo potere Playtime’s Over, che mostra come rimanendo in attesa possa poi attaccare ad alta velocità. Lo si vede poi passare sotto i pallet. Ci sono poi i 3 perk, Batteries Included, Friends ‘til Friends ed Hex: Two Can Play. Inoltre si può notare come, essendo lui molto piccolo, riceve una mano quando deve portare i survivor sul gancio. Ricordiamo inoltre che Chucky è il primo killer che si gioca con la visuale in terza persona.

Qui sotto potete vedere lo spotlight trailer del nuovo killer, ricordando che arriverà in Dead By Daylight il 28 novembre.