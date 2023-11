Life is Strange: il primo capitolo supera i 20 milioni di giocatori

Il 30 gennaio 2015 usciva il primo episodio, Crisalide, di Life is Strange, avventura fortemente narrativa sviluppata dall’allora Dontnod (ora Don’t Nod) e pubblicato da Square Enix. Il quinto ed ultimo episodio del primo capitolo della serie sarebbe poi uscito ad ottobre di quello stesso anno. E poco fa, sui canali social ufficiali degli sviluppatori, insieme agli auguri per il Giorno del Ringraziamento, è stato annunciato che il titolo ha superato i 20 milioni di giocatori.

Dopo le prime uscite su PC, PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One il gioco è arrivato poi su Mac, Linux, iOS e Android. Successivamente, è uscita anche la remastered, che conteneva al suo interno sia il primo capitolo che Before the Storm, su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Stadia.

Una delle caratteristiche di Life is Strange era la possibilità di riavvolgere il tempo per cambiare passato, presente e futuro. La protagonista Max Caulfield, studentessa di fotografia, salvando la vita alla sua migliore amica Chloe Price si accorge infatti di avere lo straordinario potere di riavvolgere il tempo. E’ stato il primo capitolo di una saga che ha tenuto alto il valore delle avventure grafiche moderne.

Buon Ringraziamento a tutti!

Una cosa per cui siamo molto grati: l’originale Life is Strange ha superato i 20 milioni di giocatori! 🦋📷🌀🌪️🕒

Vogliamo ringraziare ognuno di voi per aver giocato!

Per cosa siete grati quest’anno?

Happy Thanksgiving everyone!

Something we are very grateful for – the original Life is Strange has hit over 20 million players! 🦋📷🌀🌪️🕒

We want to thank each and every one of you for playing!

What are you grateful for this year? pic.twitter.com/djfqI3Qr1V

