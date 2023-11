Hideki Kamiya si aspetta che PlatinumGames continui Bayonetta anche senza di lui

Hideki Kamiya, cofondatore di PlatinumGames e director del primo Bayonetta, ha dichiarato di aspettarsi che il franchise continui anche senza di lui.

Prima di lasciare lo studio giapponese il mese scorso, Kamiya è stato il vicepresidente di Platinum e la sua forza creativa più importante, supervisionando franchise come Bayonetta e Astral Chain.

In un nuovo video pubblicato sul suo canale YouTube, Kamiya ha dichiarato di aspettarsi che Bayonetta continui a vivere, pur esprimendo il suo disappunto per il fatto che non potrà realizzare la sua visione della serie.

“Come ho spiegato prima, ho lavorato a Bayonetta 1, 2, 3 e Origins”, ha detto. “Ne ho parlato in varie interviste, dicendo che la serie di Bayonetta sarebbe stata composta da un totale di nove episodi e che volevo far crescere il franchise come la ‘Saga’ di Bayonetta, ma sembra che dovrò portare la saga completa nella tomba con me”.

“È un peccato. Non è che io possieda l’IP di Bayonetta, ma suppongo che coloro che la possiedono probabilmente la porteranno avanti“.

Kamiya ha co-fondato Platinum nel 2006, ma la sua carriera è iniziata a Capcom, dove era conosciuto soprattutto per aver diretto Resident Evil 2, Devil May Cry e, presso lo studio spin-off Clover, Okami e Viewtiful Joe.

Hideki Kamiya e l’ex collega Shinji Mikami, che ha lasciato lo studio Tango Gameworks ad inizio dell’anno, parleranno della loro carriera e dei loro progetti futuri durante un evento che si terrà a Tokyo il mese prossimo.

Mikami, conosciuto soprattutto per il suo periodo alla Capcom, dove ha diretto il primo Resident Evil, il suo remake per GameCube del 2002 e Resident Evil 4, ha recentemente fatto capire di essere pronto a tornare allo sviluppo di videogiochi dopo l’apparente scadenza di una clausola di non concorrenza.