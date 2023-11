GTA: ex-sviluppatore dice che Rockstar gli ha fatto cancellare un post su alcuni progetti cancellati

Un ex sviluppatore di GTA per Rockstar sostiene che la società gli abbia fatto rimuovere informazioni recentemente pubblicate su progetti cancellati.

L’ex direttore tecnico Obbe Vermeij, che ha trascorso 14 anni con Rockstar North prima di lasciarla nel 2009, ha recentemente condiviso dei presunti dettagli su giochi Rockstar abbandonati, tra cui lo spy-game Agent.

Però, in un recente post sul suo blog, Vermeij ha detto che Rockstar lo ha contattato e gli ha detto di rimuovere i post.

“Oggi (22 novembre 2023) ho ricevuto un’e-mail da Rockstar North”, ha scritto Vermeij. “A quanto pare alcuni OG sono arrabbiati per il mio blog. Pensavo sinceramente che a nessuno sarebbe importato che io parlassi di giochi vecchi di 20 anni, ma mi sbagliavo. Si tratta di rovinare la misticità di Rockstar o qualcosa del genere.

“Comunque, questo blog non è abbastanza importante per me da far arrabbiare i miei ex colleghi di Edimburgo, quindi lo sto chiudendo. Forse lascerò solo qualche articolo con aneddoti che non riguardano nulla tranne me.

“Mi piacerebbe che Rockstar si aprisse sullo sviluppo della trilogia, ma non sembra che ciò accadrà presto. Forse ci riproverò tra un decennio o due”.

I post di Vermeij, ora cancellati, includevano presunte informazioni sul gioco di spionaggio Agent, annunciato come esclusiva PlayStation 3 all’E3 2009.

Il gioco doveva svolgersi in un’ambientazione della Guerra Fredda degli anni ’70, ma Vermeijs afferma che alla fine è stato abbandonato perché “distraeva troppo” dal lavoro della società su Grand Theft Auto.

Ha dichiarato che il piano originale prevedeva di dividere Rockstar North in due team, metà dei quali avrebbe lavorato a GTA 4 e l’altra metà ad Agent, il cui nome in codice era Jimmy.

“Il gioco doveva essere ambientato negli anni ’70, più lineare di GTA e con una serie di ambientazioni”, ha dichiarato. “C’era una città mediterranea francese, una località sciistica svizzera, il Cairo e alla fine ci sarebbe stata una grande sparatoria con i laser nello spazio”.

Vermeij ha parlato anche di un altro progetto cancellato, che avrebbe utilizzato il motore di GTA Vice City per realizzare un gioco di zombie ambientato su una remota isola scozzese. Secondo Vermeij, si decise che il progetto era “troppo deprimente” e si passò subito a GTA San Andreas.

Vi ricordiamo che al momento, per quel che riguarda Rockstar, c’è grande attesa per il reveal di Grand Theft Auto 6 a dicembre.