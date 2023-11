Zenless Zone Zero: pubblicato il trailer Don’t Get Hit on Your Second Commission

Per l’Equalizing Test Server di Zenless Zone Zero, lo sviluppatore Hoyoverse ha pubblicato un nuovo trailer intitolato Don’t Get Hit on Your Second Commission, dove vengono presentati i personaggi disponibili nel test. Nella beta, i giocatori potranno esplorare un nuovo capitolo della storia incentrato sulle Belobog Heavy Industries, una delle principali fazioni del gioco. Grazie a una serie di meccaniche di gioco urbane aggiunte all’imminente beta, i giocatori potranno sondare la rete di proxy, nota come Inter-Knot, e prendere commissioni insolite o giocare ai giochi arcade con gli amici, accarezzare animali adorabili e girovagare per la vivace Sixth Street. Recentemente è stato presentato il personaggio di Billy. Di seguito una panoramica del trailer:

Che piacere rivedervi tutti! Molte sfide vi aspettano nella nuova Commission, ma vedendo come vi state preparando ad andare avanti, dovete sentirvi abbastanza fiduciosi, eh? Allora non ti farò perdere altro tempo. Buon divertimento là fuori!

In Zenless Zone Zero, la civiltà contemporanea è stata distrutta da un disastro soprannaturale noto come Hollows. In mezzo a questa calamità schiacciante, la città di New Eridu si è risollevata contro le probabilità, sfruttando la tecnologia e le risorse necessarie per combattere il disastro degli Hollow, evolvendosi gradualmente nell’ultimo faro della civiltà moderna. I giocatori assumeranno il ruolo di un Proxy, un professionista specializzato nel guidare le persone nell’esplorazione degli Hollow, e si imbarcheranno in un’avventura con un gruppo di compagni unici per sconfiggere nemici sconosciuti e svelare i misteri che si celano dietro New Eridu.

