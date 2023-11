Death Stranding 2 sarà presentato ai The Game Awards 2023?

Death Stranding 2 (qui la nostra anteprima del gioco) è stato annunciato ufficialmente ai The Game Awards nel dicembre dello scorso anno e sembra che il titolo open world potrebbe prepararsi a tornare sul palco nello show di quest’anno. Hideo Kojima ha recentemente pubblicato un tweet che sembrava indicare che fosse in procinto di modificare un nuovo trailer – qualcosa a cui era abituato da anni – e sebbene la tempistica del tweet stesso, a due settimane dai The Game Awards 2023, sarebbe essere sufficiente a portare a speculazioni su un trailer in arrivo, ci sono più prove che indicano questa possibilità. Non è stata annunciata alcuna data di uscita per il titolo open world, ma si spera che la situazione possa cambiare con un nuovo trailer nel prossimo futuro.

Come riportato per gentile concessione dal post di Okami Games (@Okami13_), l’account ufficiale dei Game Awards ha risposto al tweet di Kojima con una cara vecchia emoji con gli occhi finti, che, dato l’amore di Kojima nel mostrare nuovi trailer agli eventi del conduttore e produttore dei Game Awards Geoff Keighley, solleva ancora più sopracciglia. La risposta dei Game Awards al tweet di Kojima è stata prontamente cancellata, ma potete visualizzare uno screen-cap qui sotto.

Death Stranding 2 è in sviluppo per PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.