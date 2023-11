Cult of the Lamb: il prossimo aggiornamento è Sins of the Flesh, ecco quando arriva

Lo sviluppatore indipendente Massive Monster ha annunciato il prossimo importante aggiornamento dei contenuti per il suo gioco d’azione rogue-lite Cult of the Lamb. L’aggiornamento, intitolato Sins of the Flesh, porterà una serie di nuovi contenuti nel gioco, inclusi nuovi contenuti della storia e nuove funzionalità di gioco.

Lo studio, facendo l’annuncio dell’aggiornamento sulla piattaforma di social media X, non ha ancora rivelato alcun dettaglio concreto su cosa possiamo aspettarci da Sins of the Flesh, o quando l’aggiornamento uscirà a parte una finestra di rilascio all’inizio del 2024. L’ultimo importante aggiornamento dei contenuti per Cult of the Lamb è stato Relics of the Old Faith, che ha portato con sé una nuova trama post-gioco. Di seguito una panoramica tramite Steam:

In Cult of the Lamb assumete il ruolo di un agnello posseduto. Un minaccioso sconosciuto vi ha salvato dalla distruzione, e ora voi dovete ripagare il debito costruendo un culto in suo nome. Create la tua setta in una terra di falsi profeti e avventuratevi in regioni misteriose per costruire una comunità di seguaci del bosco, diffondere il vostro Verbo e diventare l’unica vera fede.

Caratteristiche

Create il vostro gregge

Raccogliete e usate le risorse per costruire nuove strutture, eseguite rituali oscuri per placare gli dei e predicate per rafforzare la fede del vostro gregge.

Distruggete i miscredenti

Esplorate un mondo tentacolare generato in modo casuale, combattete orde di nemici e sconfiggete i leader delle sette rivali per assorbire il loro potere e affermare il dominio della vostra setta.

Difendete il vostro Verbo

Istruite il vostro gregge e imbarcatevi in una missione alla scoperta dei segreti di quattro misteriose regioni. Purificate i miscredenti, diffondete l’illuminazione ed eseguite rituali mistici nel vostro viaggio per diventare il potente dio agnello.

Cult of the Lamb è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam.