Path of Exile 2: annunciato livestream per il 30 novembre, nuovo teaser

Path of Exile 2 di Grinding Gear Games riceverà la sua prossima espansione e Challenge League, Affliction , l’8 dicembre per PC. Ci sarà uno streaming di rivelazione il 30 novembre, alle 12:30 PST (le 22:30 in Italia), seguito da una sessione di domande e risposte dal vivo con l’amministratore delegato Chris Wilson. Tuttavia, sono in arrivo anche gli annunci del gioco, con un nuovo teaser disponibile che trovate qui sotto.

Il teaser mostra quello che sembra essere un nuovo Ascendancy, che molti credono sia il Mercenario. Può correre e sparare, scatenando un flusso di proiettili contro i nemici. Potrebbe darsi che ci sia una vera rivelazione sulle carte, con il regista di Path of Exile 2 Mark Roberts che fornisce ulteriori dettagli nelle domande e risposte. Path of Exile 2 riceverà una closed beta per PC il 7 giugno 2024. Include l’intero gioco. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Dalla morte di Kitava, la società si è lentamente ricostruita, ma la corruzione ha ricominciato a diffondersi in Wraeclast. La gente sussurra di un orribile Seme vivente che porta alla follia coloro che lo circondano. Il gioco presenta una nuovissima campagna con sei atti, 100 ambienti distinti, 600 mostri e 100 boss. Il titolo presenta dodici classi di personaggi, due per ogni combinazione di Forza, Destrezza e Intelligenza. Sebbene ciascuna variante di classe si concentri su uno stile di gioco diverso, è solo un punto di partenza. Puoi combinare insieme le abilità di molte classi per creare il tuo personaggio ideale. Ognuna delle dodici classi di personaggi ha le proprie tre specializzazioni di Ascendenza, per un totale di 36 classi di Ascendenza tra cui scegliere.

