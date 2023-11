Front Mission 2 Remake si aggiorna alla versione 1.0.4

Dopo aver promesso miglioramenti per Front Mission 2: Remake, lo sviluppatore Forever Entertainment ha confermato che la ver. 1.0.4 è ora attiva. Cambia la scala di alcune unità, migliora il posizionamento dell’interfaccia utente della battaglia (e l’interfaccia utente complessiva) e corregge i trigger delle abilità. L’ultimo trailer presentava le caratteristiche principali del gioco.

La difficoltà è stata ribilanciata e le informazioni sulle armi integrate sono disponibili nel Garage e nel Negozio. Sono inoltre attive le correzioni per i filmati di gioco in tre delle fasi successive, i bug dell’interfaccia utente nel Colosseo, il combattimento del Corvo e i problemi in cui non era possibile ottenere armi e mostri attraverso la resa. Sono stati aggiunti alcuni effetti sonori e musicali mancanti e la localizzazione è stata perfezionata. Controlla le note complete sulla patch qui.

Di seguito una panoramica tramite la pagina Nintendo del titolo:

Nell’anno 2102, ogni conflitto nel mondo viene combattuto utilizzando gigantesche macchine da guerra chiamate wanzer. Nella povera Repubblica popolare di Alordesh, i soldati, afflitti per la difficile situazione del proprio paese, insorgono in massa. Assumendo il nome di “Esercito rivoluzionario”, dichiarano la propria indipendenza dall’O.C.U. (Oceania Cooperative Union). Ash, un soldato dell’O.C.U., riesce a sopravvivere alla battaglia che ne segue, ma l’Alordesh viene completamente occupato dall’Esercito rivoluzionario. Ash e i suoi compagni di squadra sopravvissuti si infiltrano nella caotica resistenza di Alordesh nel tentativo di lasciare il paese. Tuttavia, scoprono molto presto che dietro al colpo di stato si nasconde un’enorme cospirazione.

FRONT MISSION 2: Remake è disponibile per Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

A new major update to ver. 1.0.4 for FRONT MISSION 2: Remake is now available on #NintendoSwitch!

See the complete list of changes below:

– Changed scale for some units

– Skill trigger fixes

– Improved battle UI placement and overall UI improvements

– Difficulty rebalance

-… pic.twitter.com/pNq2mG6iF1

— FRONT MISSION Remakes (@FrontMissionRM) November 22, 2023