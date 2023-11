GTA Online: ecco i bonus missioni per la storia Casinò e Colpo al Casinò Diamond

Questa settimana, sfida la famiglia Duggan e il suo ambizioso intento di conquistare il Casinò e Resort Diamond nelle missioni della storia di Casinò per intascare ricompense triple, in GTA Online di Rockstar Games. I proprietari di un attico di lusso possono accedere alle missioni della storia di Casinò visitando l’ufficio della signorina Baker nel casinò o tramite la sezione Attività del menu di pausa.

A proposito della signorina Baker, chiamala per richiedere incarichi del casinò e aiutare il Diamond a gestire i clienti, recuperare risorse e altri lavori che forniscono GTA$ e RP tripli fino al 29 novembre. Nel frattempo, i sopralluoghi e i furti al caveau effettuati nel Colpo al Casinò Diamond in settimana saranno particolarmente redditizi grazie alle probabilità aumentate di trovare gemme. Completando con successo la missione finale di Colpo al Casinò Diamond, otterrai anche il gilet Colpo al Diamond. I cassieri del casinò, pervasi dallo spirito del giorno del ringraziamento, questa settimana forniscono il triplo delle fiches giornaliere. Le fiches si possono usare come valuta nel negozio del casinò, per giocare contro il banco o possono essere scambiate per GTA$ in rapporto 1:1.

La glicemia è alle stelle in GTA Online, con la sfida Sprunk & eCola che entra nella fase finale. Se verrà completata raggiungendo un totale di 100.000.000 di lattine bevute entro il 29 novembre, tutti i membri della community riceveranno un elettrizzante completo integrale Sprunk x eCola, due targhe e una meravigliosa livrea per il Mammoth F-160 Raiju che sarà consegnata con l’aggiornamento invernale di GTA Online. Crisi scongiurata: nell’arco di appena sette giorni, la community di GTA Online è riuscita a evitare una calamità mondiale completando l’Atto III de Il colpo dell’apocalisse e accumulando un totale di oltre 500 miliardi di GTA$. Per festeggiare il raggiungimento di questo incredibile obiettivo, tutti i giocatori riceveranno una nuova livrea speciale per la mitica Pegassi Zentorno (supercar) con il prossimo aggiornamento di GTA Online.

