Super Mario RPG: pubblicato l’accolades trailer

Qualche giorno fa è uscito Super Mario RPG, remake del titolo arrivato originariamente nel 1996 su SNES, e noi vi avevamo portato la nostra recensione, definendolo “un ottimo prodotto confezionato con amore”. Poco fa invece Nintendo ha pubblicato proprio l’accolades trailer con i pareri della stampa internazionale, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa una descrizione del gioco dal Nintendo eshop:

Articoli Consigliati Enotria The Last Song: annuncio della closed beta Ninjala: disponibile la stagione 15

IL MALE COLPISCE ANCORA!

Bowser l’ha fatto di nuovo: ha rapito la Principessa Peach e ora tocca a Mario andare a salvarla! Tuttavia, quando Mario lo affronta al castello di Bowser, entra in scena un nemico ancora più temibile: Exor la spada gigante. Abbattendosi sul castello, danneggia la Via Stellare e crea una scossa talmente forte da spazzare via tutti. Ora Mario deve ritrovare la Principessa Peach, farsi nuovi alleati e scoprire quali piani malvagi sta escogitando la Banda di Fabbro Magno, prima che sia troppo tardi.

Attraversa labirintiche foreste, canali inquietanti e fiumi impetuosi alla ricerca dei frammenti della Via Stellare, e fai di tutto per riportare la pace in un mondo in cui i desideri diventano realtà.

Affronta i nemici in scontri a turni, colleziona i tesori degli scrigni e divertiti con vari minigiochi in cui puoi gareggiare contro Yoshi, colpire i gusci di Koopa e molto altro ancora! Puoi anche fermarti a fare due chiacchiere con gli abitanti del luogo. Ti intratterranno con simpatiche conversazioni e ti daranno degli utili consigli per la tua avventura!

Qui sotto potete vedere l’accolade trailer di Super Mario RPG, mentre, qualora vi serva, vi rimandiamo anche a due nostre guide per il gioco: “come trovare tutti i tesori nascosti” e “a spasso per il Regno dei Funghi”.