Enotria The Last Song: annuncio della closed beta

Durante la Milan Games Week 2023 partita oggi 24 novembre, il team italiano Jyamma Games ha ufficialmente aperto le candidature per coloro che desiderano partecipare alla Closed Beta di Enotria The Last Song.

La fase di beta testing a porte chiuse darà agli appassionati degli action-RPG la possibilità di provare in anteprima il souls realizzato su Unreal Engine 5 e di contribuire alla sua creazione interagendo con il team di Jyamma Games.

Facendo tesoro dei suggerimenti della community, gli sviluppatori avranno quindi la possibilità di smussare il sistema di combattimento, completare la caccia ai bug e perfezionare gli elementi grafici, ludici, narrativi e contenutistici che contribuiranno a plasmare l’universo interattivo di Enotria, un luogo dai colori saturi di vita, ma che rischia di cadere nel caos e nella disperazione.

Se siete interessati, a questo link troverete tutte le informazioni sulla pagina aperta per l’occasione da Jyamma Games per accogliere coloro che desiderano partecipare alla Closed Beta di Enotria The Last Song: le candidature saranno attive fino al 15 dicembre e la fase di test si svolgerà solo su PC, ma il souls italiano è atteso al lancio anche su PlayStation e Xbox. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Enotria The Last Song, l’anime italiano in Unreal Engine 5 dalle grandi potenzialità.