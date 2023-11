Virtua Fighter 3tb Online: annunciato per sala giochi

SEGA ha annunciato Virtua Fighter 3tb Online per sala giochi: il lancio è previsto per il 28 novembre in Giappone. Il titolo è stato svelato all'”Amusement Expo in Tokyo Big Sight” oggi 25 novembre. In occasione di questo evento, otto pro player sono poi stati invitati a una partita di esibizione di “APM3” con “Virtua Fighter 3tb Online”-

Inoltre, è stato pubblicato anche un trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Virtua Fighter 3tb è stato pubblicato per la prima volta nelle sale giochi giapponesi nel settembre del 1997 come aggiornamento di Virtua Fighter 3. Come suggerisce il termine “tb” nel nome, il gioco prevede un formato di battaglia a squadre tre contro tre e aggiunge nuove abilità e aggiornamenti al bilanciamento del gioco originale.

Questa nuova versione aggiunge battaglie online basate sulla tecnologia di Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, permettendo ai giocatori di sfidare altri utenti in tutto il paese. Inoltre, il supporto per le carte Aime consente agli utenti di visualizzare i nomi e i record dei propri giocatori, che possono essere modificati e visualizzati su VF3tb Online.NET.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio del gioco, mentre a questo link è possibile collegarsi al sito ufficiale (in giapponese).