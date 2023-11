Per Josh Sawyer e altri sviluppatori i giochi più piccoli fanno bene anche ai grandi studi

Per Josh Sawyer, design director di Obsidian, i giochi più piccoli fanno bene anche ai grandi studi di videogiochi. In una risposta a un post su X da parte di Jeryce Dianingana di Cliffhanger Games, Sawyer afferma che, tra le altre cose, permettere agli studi di prendersi del tempo tra i progetti più grandi per lavorare a giochi più piccoli aiuta in diversi modi.

Secondo Sawyer, tra i vantaggi di lavorare su un gioco più piccolo c’è il fatto che gli studios possono ridurre al minimo il turnover del personale che spesso si verifica tra i progetti più grandi. È anche meno probabile che gli sviluppatori vadano in bornout lavorando a progetti più grandi nell’arco di alcuni anni.

Dianingana parla anche dell’idea di avere studi AAA che lavorano su giochi più piccoli, affermando che ciò migliorerebbe la varietà dei giochi rilasciati, oltre a permettere allo stesso studio di lavorare e rilasciare più giochi più spesso.

Anche Mitch Dyer di WB Games Montreal ha risposto al post di Dianingana, affermando che “i giochi AA con un budget AAA e un team AAA probabilmente porterebbero ai migliori giochi di tutti i tempi”.

Qui sotto i diversi tweet con i pareri sulla questione per Josh Sawyer, Jeryce Dianingana e

Would be nice to have big AAA studios "making" (not publishing) more small scope games (2years for example)

We would have more variety,experimenting

Releasing more games in the same company more often

Nice for the Mental to work on other things

Not everything has to be "BIG" pic.twitter.com/2YkIfNMi22

— Jeryce Dianingana | Cliffhanger Games (@JeryceDia) November 23, 2023