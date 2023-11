Shift Up: lo studio di sviluppo di Stellar Blade diventa second party PlayStation

Shift Up, studio sud coreano che sta sviluppando Stellar Blade, ha annunciato un’accordo con Sony Interactive Entertainment che porta il team ad essere second party di PlayStation, e primo studio sudcoreano ad esserlo.

Stellar Blade arriverà in esclusiva su PlayStation 5, anche se la data precisa ancora non è stata annunciata. Durante lo State of Play di settembre 2022 veniva dato un generico 2023, ma visto il fatto che l’anno si sta chiudendo, sembra più facile che arriverà successivamente. Il team ha fatto sapere nell’annuncio della partnership con SIE, che più avanti arriveranno dettagli in merito all’uscita.

Qui sotto potete leggere il post d’annuncio, tradotto:

ShiftUp collaborerà con SIE per portare il gioco epico tripla A sulla console PS5 a livello globale, anche in Corea, e l’accordo segna ufficialmente ShiftUp come il primo second party di Sony in Corea.

Stellar Blade è stato annunciato per la prima volta nel 2019 con il nome di Project: Eve, con l’intenzione di sfidare il mercato globale delle console con un titolo AAA.

Nel 2021, Stellar Blade è stato l’unico gioco presente nello Showcase ufficiale di PlayStation a essere pubblicato con un doppiaggio coreano e ha suscitato grande attenzione nei media statunitensi e nelle comunità online.

Nel 2022, il gioco è stato annunciato su State of Play di PlayStation con il nome ufficiale “Stellar Blade” e una data di uscita per PS5, aumentando le aspettative degli utenti. L’accordo ufficializza Shift Up come seconda party di Sony, portando con sé una comprovata forza di sviluppo e il successo ottenuto con Goddess of Victory: Nikke, oltre a una solida partnership.

Inoltre, è stata evidenziata la capacità di Shift Up di creare nuove IP con Stellar Blade.

Il primo titolo di ShiftUp, “Destiny Child”, è stato un grande successo, conquistando il primo posto in entrambi i mercati nazionali, mentre il titolo successivo, “Goddess of Victory: Nikke”, è stato rilasciato nel novembre dello scorso anno ed è stato un grande successo a livello globale, conquistando il primo posto in entrambi i mercati nazionali, nonché il primo posto in Giappone, Taiwan, Hong Kong e il terzo in Nord America.

Il calendario di uscita di Stellar Blade e i dettagli saranno annunciati in seguito.