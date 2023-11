Avatar Frontiers of Pandora: il nuovo trailer svela i bonus pre-order

Avatar: Frontiers of Pandora uscirà tra non molto e, mentre il lancio del titolo open world si avvicina, Ubisoft continua a scaldare il marketing. L’editore ha pubblicato un altro breve trailer che mette in luce i bonus che riceverete se preordinerete il gioco.

Chi effettuerà il pre-order avrà accesso all’esclusivo Child of Two Worlds Pack, che includerà un set di cosmetici per il proprio personaggio e una skin per arma premium. Date un’occhiata al trailer qui sotto per vedere come appariranno nel gioco.

Articoli Consigliati Warframe: tante novità tra armi nuove e i salvataggi cross-platform Pacific Drive: svelata l’edizione retail

Recentemente, Ubisoft ha rivelato i dettagli del Season Pass di Avatar: Frontiers of Pandora, che includerà due espansioni della storia in arrivo nel 2024.

La produzione dello studio francese ha recentemente raggiunto la fase Gold e sarà lanciato il 7 dicembre per PS5, Xbox Series X/S e PC. Siete pronti ad avventurarvi nel mondo di Pandora?