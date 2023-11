Silent Hill 2 Remake: lo sviluppo procede bene, afferma Bloober Team

I fan sono diventati sempre più ansiosi per Silent Hill 2 Remake, dello sviluppatore Bloober Team, il cui annuncio avvenuto più di un anno fa è stata l’ultima volta in cui è stato mostrato. Lo sviluppatore, tuttavia, ha rilasciato una dichiarazione per dissipare qualsiasi preoccupazione su come potrebbe andare lo sviluppo del titolo horror psicologico. All’inizio di questo mese, un elenco di preordine per Silent Hill 2 affermava che il remake avrebbe incluso una nuova storia di origine giocabile per Pyramid Head, anche se Konami in seguito ha affermato che si trattava di “informazioni errate”.

In un messaggio pubblicato su Twitter, Bloober Team ha affermato che “sta lavorando diligentemente per garantire che il remake di Silent Hill 2 raggiunga la massima qualità” e che lo sviluppo del gioco sta procedendo bene e secondo il programma. Lo sviluppatore ha inoltre ribadito che i nuovi dettagli sul gioco e la data di lancio verranno condivisi da Konami. Di seguito il comunicato:

A nome del nostro team di sviluppo, vorremmo chiarire che la produzione sta procedendo senza intoppi e in conformità con il nostro programma. Comprendiamo che molti giocatori in tutto il mondo attendono con impazienza novità sul gioco e apprezziamo la vostra dedizione. Chiediamo però gentilmente un po’ di pazienza. Una volta che Konami, in qualità di editore del gioco, condividerà maggiori informazioni, siamo fiduciosi che l’attesa varrà la pena.

Di seguito una panoramica del titolo:

Tuffatevi nel survival horror più acclamato su hardware di ultima generazione. Vivete un’esperienza psicologica unica grazie a immagini da brivido ed effetti sonori agghiaccianti. Dopo aver ricevuto una lettera dalla moglie defunta, James si dirige dove un tempo avevano condiviso tanti ricordi, nella speranza di rivederla un’ultima volta: Silent Hill. Giunto nei pressi del lago, James incontra una donna stranamente simile a lei. “Il mio nome è Maria”, dice la donna con un sorriso. Il suo viso, la sua voce. È identica a lei.

Silent Hill 2 Remake è previsto su PlayStation 5 e PC.