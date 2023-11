PC Gaming Show Most Wanted annunciato per il 30 novembre

Il prossimo PC Gaming Show di PC Gamer sarà presentato in anteprima il 30 novembre alle 9:30 PST (le 19:30 in Italia), ma non sarà la solita vetrina. PC Gaming Show: Most Wanted è un “conto alla rovescia classificato dei 25 giochi per PC inediti più emozionanti”. Oltre 50 professionisti del settore, critici e creatori di contenuti hanno deciso la line-up in uno “speciale processo di votazione”.

Oltre a nuovi trailer, dettagli e annunci per i primi 25, verranno rivelati anche altri nuovi giochi, alcuni considerati “degni di essere inseriti nella lista dei desideri”. Non si sa quali giochi appariranno, ma ci sarà un’intervista esclusiva con Leslie Benzies e Adam Whiting di Build a Rocket Boy for Everywhere, il loro primo grande gioco. Altre vetrine degne di nota questa settimana includono il Dragon’s Dogma 2 Showcase del 28 novembre, dove Capcom farà debuttare 15 minuti di nuovo gameplay (e forse la data di uscita). L’evento Vision 2023 2 di Level-5 è fissato per il 29 novembre con le ultime informazioni sul Professor Layton e sul Nuovo Mondo di Steam. Naturalmente, ci sono anche i The Game Awards il 7 dicembre, che promettono diverse anteprime mondiali e nuovi annunci (incluso potenzialmente un nuovo trailer per Death Stranding 2).

Il prossimo PC Gaming Show sarà presentato in anteprima il 30 novembre. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.