Zenless Zone Zero: pubblicato il character teaser di Anby Demara

Per l’Equalizing Test Server di Zenless Zone Zero, lo sviluppatore Hoyoverse ha pubblicato un nuovo trailer intitolato Here’s What You Missed, che presenta il personaggio di Anby Demara e come il suo capo Nicole è venuta in possesso della strongbox. Nella beta, i giocatori potranno esplorare un nuovo capitolo della storia incentrato sulle Belobog Heavy Industries, una delle principali fazioni del gioco. Grazie a una serie di meccaniche di gioco urbane aggiunte all’imminente beta, i giocatori potranno sondare la rete di proxy, nota come Inter-Knot, e prendere commissioni insolite o giocare ai giochi arcade con gli amici, accarezzare animali adorabili e girovagare per la vivace Sixth Street. Recentemente è stato presentato il trailer di lancio della closed beta. Di seguito una panoramica del trailer:

Tra circa sette secondi cadrò in quella massa nera. Quello è un Hollow. Dovresti stare lontano da loro. A meno che tu non abbia altra scelta.

Articoli Consigliati Dragon Ball Fighter Z: annunciata data della beta su PC del rollback netcode PC Gaming Show Most Wanted annunciato per il 30 novembre

In Zenless Zone Zero, la civiltà contemporanea è stata distrutta da un disastro soprannaturale noto come Hollows. In mezzo a questa calamità schiacciante, la città di New Eridu si è risollevata contro le probabilità, sfruttando la tecnologia e le risorse necessarie per combattere il disastro degli Hollow, evolvendosi gradualmente nell’ultimo faro della civiltà moderna. I giocatori assumeranno il ruolo di un Proxy, un professionista specializzato nel guidare le persone nell’esplorazione degli Hollow, e si imbarcheranno in un’avventura con un gruppo di compagni unici per sconfiggere nemici sconosciuti e svelare i misteri che si celano dietro New Eridu.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.