Dragon Ball Fighter Z: annunciata data della beta per il rollback netcode su PC

Dopo alcuni ritardi , la beta del netcode di rollback per Dragon Ball Fighter Z di Arc System Works è prevista su Steam per il 30 novembre. Sarà disponibile pubblicamente per i possessori di PC del gioco su Steam fino al 10 dicembre, alle 19:00 PST (alle 05:00 in Italia). Qui sotto trovate l’annuncio del produttore di Bandai Namco Tomoko Hiroki.

I giocatori di Steam devono accedere a Proprietà, quindi Beta, selezionare “public-beta-test-pbt” dal menu a discesa Partecipazione Beta e scaricarlo per accedere allo stesso. Bandai Namco chiarisce che il gioco potrebbe non funzionare correttamente durante lo svolgimento della beta, ma non ci sarà alcun supporto per eventuali problemi affrontati. Potrebbero inoltre essere effettuati interventi di manutenzione di emergenza o modifiche alle specifiche senza alcun preavviso. Come puoi aspettarti, i dati dei giocatori non verranno trasferiti nel gioco e i risultati potrebbero differire dal prodotto finale. Sviluppato da Arc System Works, il picchiaduro ha venduto oltre otto milioni di unità dal suo lancio nel 2018. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Dragon Ball Fighter Z contiene tutto ciò che ha reso famosa la serie: scontri senza limiti fra guerrieri potentissimi. in collaborazione con Arc System Works, il gioco offre grafica da Anime, con tecniche di combattimento facili da apprendere, ma difficili da padroneggiare. Crea la squadra dei tuoi sogni e affina le tue abilità per padroneggiare combinazioni con cambi ad alta velocità.

Dragon Ball Fighter Z è disponibile per Xbox One, PS4, Nintendo Switch e PC. Arriverà anche su Xbox Series X/S e PS5 con il netcode di rollback implementato. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.