The Lord of the Rings Return to Moria: classificato in Brasile per PS4 e Switch

The Lord of the Rings: Return to Moria, degli sviluppatori Free Range Games e North Beach Games è stato lanciato per PC poco più di un mese fa, mentre si conferma che anche i porting per PS5 e Xbox Series X/S sono in lavorazione, anche se sembra che la sopravvivenza Il titolo di crafting potrebbe anche essere rilasciato su piattaforme aggiuntive che non sono state ancora confermate ufficialmente.

Il titolo è stato valutato per PS4 e Nintendo Switch in Brasile, per gentile concessione di @Kurakasis su Twitter. Sebbene le versioni Switch o PS4 non siano state ancora annunciate per il titolo, entrambe le piattaforme sono menzionate insieme a PS5, Xbox Series X/S e PC nella classificazione del gioco (pubblicata a settembre) sul sito web della classifica. Di seguito l’annuncio:

The Lord of the Rings: Return to Moria è stato valutato per PlayStation 4 e Switch in Brasile. Il gioco è già disponibile su PC ed è previsto anche il rilascio su PS5 e Xbox Series X/S.

Resta da vedere se ciò significhi che possiamo aspettarci annunci ufficiali nel prossimo futuro. Il gioco narra le nuove avventure dei Nani che tentano di recuperare il controllo di Moria, la loro leggendaria dimora al di sotto delle Montagne Nebbiose. Di seguito una panoramica tramite Epic Games Store:

The Lord of the Rings: Return to Moria segue i Nani mentre si imbarcano in una nuova avventura per riconquistare la loro leggendaria casa di Moria sotto le Montagne Nebbiose. I giocatori uniranno le forze per sopravvivere, creare, costruire ed esplorare le iconiche e tentacolari miniere. Gli spedizionieri coraggiosi dovranno essere vigili mentre i pericoli misteriosi attendono.

Return to Moria è attualmente disponibile solo su PC. Verrà lanciato per PS5 il 5 dicembre e per Xbox Series X/S all’inizio del 2024. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.