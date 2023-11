The Division Heartland è stato valutato in Taiwan

L’attesa per The Division Heartland si è protratta più a lungo di quanto molti si aspettassero, ma dopo diversi ritardi, sembra che lo sparatutto a estrazione free-to-play potrebbe finalmente avvicinarsi alla sua versione completa.

Come notato dall’utente Twitter @Kurakasis tramite Reddit, The Division Heartland è stato valutato per PC e console attuali e di ultima generazione a Taiwan. Poiché le classificazioni per età dei giochi tendono ad avvenire nelle ultime fasi di sviluppo, quando sono vicini al rilascio, ciò potrebbe potenzialmente suggerire che lo spin-off di Division si stia avvicinando al lancio. A causa dei precedenti ritardi, il titolo non ha una data di uscita e nel recente rapporto fiscale trimestrale di Ubisoft non è stato menzionato dalla società come uno dei giochi che rilascerà nel corso dell’anno fiscale in corso. il che significa che dovrebbe essere rilasciato non prima del 31 marzo 2024. A settembre, Ubisoft e Massive Entertainment hanno inoltre confermato che lo sviluppo di The Division 3 era iniziato. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

The Division Heartland è uno sparatutto gratuito PvEvP con elementi action e survival ambientato nella misteriosa comunità rurale di Silver Creek. Esplora il mondo di gioco e completa le missioni di giorno; affronta gli spostamenti frenetici della contaminazione, le fazioni nemiche e le squadre di altri giocatori di notte. Cosa sta succedendo a Silver Creek? Svela il mistero prima che un nuovo ceppo di questo veleno si diffonda in tutto il mondo. Segui la storia e scopri i motivi per cui questa pacifica cittadina è divenuta il fulcro di un sanguinoso scontro tra un gruppo di temibili agenti traditori della divisione e una letale banda di nomadi superstiti. Le fazioni controllate dall’IA e le squadre di altri giocatori, tuttavia, non sono l’unica minaccia.

