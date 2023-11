Level 5 Vision 2023 annunciato per il 29 novembre

L’evento Vision 2023 2 di Level-5 si terrà il 29 novembre, alle 4:00 PST (alle 14:00 in Italia), con nuove informazioni sui suoi prossimi titoli. Ciò include il Professor Layton and The New World of Steam, che verrà lanciato alla fine del 2024 per Nintendo Switch. I fan possono attendere con ansia le “ultime informazioni”, secondo un recente tweet. Di seguito l’annuncio:

“LEVEL5 VISION 2023 II” in streaming alle 21:00 (JST) mercoledì 29/11. Rivelate le ultime informazioni su “Il professor Layton e il nuovo mondo di Steam!”

Annunciato all’inizio di quest’anno, Professor Layton and The New World of Steam vede il professore e il suo assistente, Luke Triton, riuniti. È ambientato a Steam Bison, in America , un anno dopo il Professor Layton e il futuro svelato , che sta inaugurando il “nuovo mondo” grazie alla sua avanzata tecnologia a vapore. Forse i nuovi dettagli mostreranno alcuni enigmi e altri meccanismi che i fan potranno aspettarsi (se non la data di lancio). Indipendentemente da ciò, probabilmente puoi aspettarti misteri e sfide che richiedono matematica, logica e altre forme di pensiero per essere superati. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e gameplay quando l’evento Level-5 Vision 2023 2 andrà in onda questo mercoledì. Level-5 ha recentemente confermato che Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time non arriverà più alla finestra di rilascio del 2023 ma l’anno prossimo:

Durante lo spettacolo, condivideremo le date di uscita di diversi titoli come “INAzuma ELEVEN: Victory Road” e “FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time”, insieme a un sacco di nuove informazioni. Per ulteriori dettagli, controlla qui e aggiornamenti riguardanti questo evento.”

