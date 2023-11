Capcom potrebbe annunciare un gioco importante nel 2023

Capcom si appresta a mostrare Dragon’s Dogma 2 in occasione di uno showcase dedicato domani, dove si prevede che annuncerà una presunta uscita a marzo per l’attesissimo RPG d’azione, anche se sembra che questa potrebbe non essere l’unica uscita importante che l’editore giapponese ha in programma per il 2024.

Questo è quanto sostiene il leaker Dusk Golem, che ha recentemente affermato in una serie di messaggi su Discord (via ResetEra) che Capcom annuncerà un altro gioco importante prima della fine dell’anno, e che il gioco uscirà nel 2024. Secondo il leaker, non si tratterà di un gioco di Resident Evil (in precedenza aveva affermato che Resident Evil 9 sarebbe stato lanciato nel 2025).

Articoli Consigliati Last Train Home Recensione: un drammatico viaggio nella storia Yu-Gi-Oh! Master Duel: celebrazione per i 25 anni di Yu-Gi-Oh! con tante novità

Un gioco che potrebbe essere annunciato nel prossimo futuro è il prossimo titolo principale di Monster Hunter. In un recente video che celebrava il 20° anniversario della serie, l’azienda ha apparentemente fatto un cenno al suo prossimo capitolo principale. Alcune fughe di notizie hanno anche affermato che il gioco verrà rilasciato simultaneamente sulla presunta console next-gen di Nintendo.

Naturalmente, un’altra domanda è quando Capcom farà questo presunto annuncio. I Game Awards, in programma il 7 dicembre, potrebbero essere un palcoscenico adatto.