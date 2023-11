King Arthur Legion IX: svelata la campagna romana

NeoCoreGames ha pubblicato un teaser trailer cinematografico per King Arthur Legion IX, nuovo contenuto dell’RPG tattico King Arthur Knight’s Tale. Porterà una campagna romana in cui i giocatori vivranno attraverso gli occhi di un tribuno della Nona Legione, dal nome Gaius Julius Mentor, incaricato di individuare e lanciare un assalto ad Avalon, alla guida di una squadra d’élite di legionari demonici. Morto centinaia di anni prima, è tribuno nella legione della morte disceso nell’underworld per reclutare veterani caduti, e formare l’esercito romano finale.

Questa nuova campagna cambia il modo di vivere la mitica isola: nuovi eroi, nemici e meccaniche di combattimento offriranno colpi di scena, siccome il gioco si svolge dalla prospettiva della Nona Legione romana: descriverà come la Legione si prepara a un’invasione e scopre i resti di una colonia romana ad Avalon. Il nuovo protagonista dovrà svelare i segreti nascosti della Dama del Lago.

King Arthur Legion IX arriverà ad inizio 2024 (data precisa non annunciata), e potete vedere qui sotto il reveal trailer, ricordandovi che il gioco base riceverà un aggiornamento gratuito 2.0 e una nuova Stagione il 2 dicembre 2023, e sarà lanciato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 22 febbraio 2024. Inoltre, il testo che accompagna il video su YouTube ricorda anche il “quante volte pensi all’impero romano” andato molto in voga qualche mese fa.