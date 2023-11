Apex Legends: si conclude la miniserie Kill Code

Respawn Entertainment ha pubblicato la conclusione della miniserie animata Apex Legends, “Kill Code”, con il suo ultimo capitolo, Kill Code: Parte 4. La scorsa settimana, in Kill Code: Una vita per una vita, Loba ha affrontato il suo passato per distruggere la testa di Reventant e affrontare la mente di Duardo Silva. Con il finale di oggi, la storia di Apex Legends ha raggiunto la sua ultima importante pietra miliare e lascia il futuro di alcune Leggende più incerto che mai. La storia continua ad espandersi e ad evolversi in vari mezzi narrativi: filmati, dialoghi in gioco, fumetti e altro ancora.

Potete vedere il filmato in fondo alla notizia, e potete anche recuperare l’intera miniserie guardando la Parte 1, la Parte 2 e la Parte 3.

In Kill Code: Parte 4, le Leggende, ora unite nei loro obiettivi, affrontano Duardo per distruggere la testa di Revenant una volta per tutte.

Qui sotto potete vedere il nuovo ed ultimo episodio della mini serie animata Codici Letali qui sotto.