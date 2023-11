Destiny 2 La Forma Ultima è stata rinviata

Bungie ha comunicato ufficialmente il rinvio di Destiny 2 La Forma Ultima. L’espansione sarebbe dovuta arrivare il 27 febbraio 2024, ma ora gli sviluppatori fanno sapere che sarà disponibile dal 4 giugno 2024. Questo per “consentire la creazione di un’espansione ancora più sorprendente.”

La notizia va dunque a confermare alcune voci che si erano iniziate a muovere in seguito ai licenziamenti da parte dell’azienda, che indicava proprio giugno come nuova data d’uscita.

In ogni caso, sono ora in sviluppo anche ulteriori contenuti, tra cui Destiny 2: Verso la Luce, un aggiornamento di due mesi disponibile a tutti i giocatori in arrivo ad aprile.

I dettagli sul cambiamento del calendario delle uscite nel post scritto sul sito ufficiale, e qui sotto:

La Stagione dei Desideri inizierà domani 28 novembre e si estenderà fino al lancio della Forma Finale a giugno. Mentre la maggior parte dei contenuti e della narrativa della Stagione dei Desideri si svolgerà da fine novembre a febbraio, come inizialmente previsto, il team sta aggiungendo nuovi contenuti disponibili per tutti i giocatori fino al lancio della Forma Finale.

A febbraio, questo includerà nuove missioni settimanali basate sulla progressione, chiamate Desideri, e il lancio di Momenti di trionfo con ricompense uniche. Successivamente, verranno spostati i Guardian Games a marzo, con una rinnovata attenzione alla competizione tra classi. Poi, a partire da aprile, verrà fornito un aggiornamento dei contenuti di due mesi, disponibile per tutti, chiamato Destiny 2: Verso la Luce, che preparerà i giocatori al viaggio del loro Guardiano nel Traveler. Tutto questo si aggiunge ai continui sforzi del PvP Strike Team, tra cui tre nuove mappe PvP in arrivo a maggio.

Queste le parole verso i giocatori:

“Sappiamo che siete ansiosi di mettere le mani su The Final Shape. In questo senso, i ritardi non sono divertenti. Da parte nostra, siamo entusiasti di avere il tempo extra necessario per dare vita alla nostra visione di The Final Shape per tutti voi. Non vediamo l’ora di condividere molto di più ad aprile, compreso un nuovo gameplay, per mostrare le significative aggiunte di contenuti attualmente in fase di sviluppo.”

Qui sotto il tweet ufficiale che annuncia il rinvio de La Forma Finale.

The release date for The Final Shape has moved to June 4, 2024 to allow for an even bigger and bolder vision.

New content available is also in development, including Destiny 2: Into the Light, a two-month content update for all players starting in April.https://t.co/cNAG0j1dlV pic.twitter.com/zvEhfeCNut

— Destiny 2 (@DestinyTheGame) November 27, 2023