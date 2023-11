Assassin’s Creed Syndicate gratuito su PC fino ad inizio dicembre

Ubisoft sta regalando la versione PC di Assassin’s Creed Syndicate. I giocatori possono richiedere una copia gratuita del gioco su Ubisoft Connect PC fino al 6 dicembre alle 14:00 ora locale.

Assassin’s Creed Syndicate è uscito originariamente nel novembre 2015 e porta la serie a Londra durante la rivoluzione industriale.

“Nei panni di Jacob Frye, un giovane e spericolato Assassino, usate le vostre abilità per aiutare chi viene calpestato dalla marcia del progresso”, dice la descrizione del gioco.

“Dalla liberazione dei bambini sfruttati usati come schiavi nelle fabbriche, al furto di beni preziosi dalle navi nemiche, non ti fermerai davanti a nulla per riportare la giustizia nelle strade di Londra”.

La versione PC del gioco ha un Metascore di 74 sul sito di aggregazione di recensioni Metacritic.

L’ultimo capitolo della serie, Assassin’s Creed Mirage (qui la nostra recensione), è uscito a ottobre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, mentre la versione per iPhone 15 Pro è prevista per l’inizio del 2024.