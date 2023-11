Suicide Squad Kill the Justice League: il nuovo trailer presenta Captain Boomerang

Dopo i filmato su Harley Quinn e King Shark, Warner Bros Games ha pubblicato un nuovo video di presentazione per i personaggi di Suicide Squad Kill the Justice League. Oggi è il turno di George Harkness, Aka Captain Boomerang, abbattuto da Flash più volte di quante ne possa contare, questo Boomerang continua a tornare. Conflittuale e codardo, maschera le sue insicurezze bevendo e con le brutte abitudini. Con un pizzico di forza della velocità, Capitan Boomerang è pronto a catturare lo Scarlet Speedster e a rimetterlo al suo posto. Il video mostra la sua abilità nello spostarsi rapidamente e attaccare con il suo fucile.

Lasciandovi al filmato di Captain Boomerang qui sotto, vi ricordiamo che Suicide Squad Kill the Justice League, in sviluppo da parte di Rocksteady Games, sarà disponibile dal 2 febbraio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S e che, dal 30 novembre al 4 dicembre, ci sarà un closed alpha test per tutte le piattaforme dal 30 novembre al 4 dicembre.