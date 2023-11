Dragon’s Dogma 2: la data di uscita sarà annunciata durante lo showcase, conferma il director

A inizio mese Capcom ha annunciato lo showcase dedicato a Dragon’s Dogma 2 (trovate qui il nostro Provato), previsto per il 28 novembre alle 13:00 PT (le 22:00 in Italia). È ampiamente previsto che, oltre a nuovi filmati e dettagli di gioco, Capcom rivelerà anche la data di uscita del gioco, e questo è stato ora confermato ufficialmente. Il regista di Dragon’s Dogma 2, Hideaki Itsuno, ha confermato che la data di uscita del sequel del gioco di ruolo d’azione open world sarà ufficialmente svelata durante il prossimo showcase. Su Twitter, Itsuno ha scritto riguardo allo showcase:

È quasi arrivato! Domani annunceremo “formalmente” la data di uscita.

La conferma di Itsuno arriva sulla scia di un elenco PEGI per il gioco all’inizio di questo mese, che rivelava in anticipo che il gioco sarebbe uscito il 22 marzo 2024 . È probabile che questo sia il gioco che Capcom ha detto un paio di volte negli ultimi mesi venderà “milioni” di unità. Dragon’s Dogma 2 è stato annunciato nel giugno 2022 per Xbox Series X/S, PS5 e PC, oltre un decennio dopo l’uscita del primo gioco. È sviluppato sul RE Engine ed è ambientato in un mondo quattro volte più grande dell’originale.

I giocatori scelgono la forma delle vocazioni sia che affrontino i nemici con le spade o con incantesimi magici, e vari elementi come terreno e nemici creano scenari di combattimento dinamici durante il gioco. Gli NPC controllati dall’IA accompagnano i giocatori durante il loro viaggio per formare un gruppo composto da un massimo di quattro personaggi. Oltre a personalizzare il proprio Arisen, i giocatori possono anche personalizzare il personaggio principale, che a sua volta può essere reclutata nell’Arisen di altri giocatori per prendere in prestito le proprie abilità e conoscenze. Dragon’s Dogma II sfrutta la potenza di RE ENGINE per creare una mappa del mondo circa quattro volte più grande del titolo originale che è densamente popolato di nemici, eventi e luoghi resi con la più recente tecnologia grafica.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.