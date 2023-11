Killer Instinct Anniversary Collection è finalmente disponibile

Microsoft e lo sviluppatore Iron Galaxy Studios hanno recentemente commemorato il decimo anniversario di Killer Instinct annunciando che il picchiaduro sarà free-to-play, mentre sarà disponibile anche un’edizione anniversario a pagamento per coloro che desiderano accedere a tutti i contenuti del gioco. L’edizione sarà venduto al dettaglio per € 29,99 e includerà tutti i combattenti, contenuti premium, un VIP Double XP Booster, accessori a tema natalizio e altro ancora.

Killer Instinct Anniversary Edition è finalmente disponibile e si sbloccherà alle 12:00 PT (le 22:00 in Italia). Nel frattempo, come annunciato in precedenza, il lancio dell’Anniversary Edition sarà accompagnato anche da un nuovo importante aggiornamento di bilanciamento per il gioco, che sarà il primo ricevuto dopo diversi anni. Tutte le versioni attuali verranno aggiornate gratuitamente alla Anniversary Edition e la Definitive Edition verrà ritirata. I giocatori Xbox e PC non possono accedere alla Definitive Edition con i suoi concept art e le interviste o a Killer Instinct 1/2 Classic dell’Anniversary Edition, tuttavia, questi possono essere scaricati separatamente. Nel frattempo, i giocatori di Steam avranno accesso per la prima volta ai colori Golden God e Argent Shroud di Gargos con l’Anniversary Edition. Anche se i contenuti acquistati in precedenza rimarranno nelle librerie dei giocatori, i singoli combattenti non potranno essere acquistati separatamente. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Una delle saghe più celebri dei picchiaduro torna sul ring con una grafica rinnovata, un’azione di gioco incessante e uno straordinario cast di protagonisti, oltre a musiche interattive e le immancabili ANTIC-C-COMBO! Scegli il tuo personaggio preferito tra quelli disponibili, ciascuno con animazioni ancora più fluide, strategie differenziate e devastanti attacchi speciali. Sfrutta il sistema di Combo personalizzabili per accumulare lunghe serie di colpi e tieni alta la guardia per impedire che l’avversario riesca a interrompere i tuoi attacchi, sovvertendo le sorti dell’incontro. Accedi online per sfidare giocatori di tutto il mondo o affina la tua tecnica di lotta con tutorial approfonditi e avversari controllati da un’IA evoluta.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.