Baldur’s Gate 3: la patch 5 è in arrivo questa settimana

Larian Studios ha confermato che la prossima patch per Baldur’s Gate 3 verrà lanciata questa settimana. Risolverà i rallentamenti causati da “atti di furto e violenza attivi”. Ma cosa sono questi furti e come hanno causato tali problemi?

Lo sviluppatore ha detto a IGN di aver introdotto una correzione in un luogo nell’Atto 2, dove essere scoperti non avrebbe richiamato immediatamente le guardie se stavi rubando (sia di nascosto che invisibile). Sfortunatamente, ciò ha causato un effetto a catena che ha influenzato l’intero gioco. Di seguito la dichiarazione di Larian Studios:

La soluzione ha avuto la conseguenza involontaria di far sì che furti e atti di vandalismo passassero inosservati rimanendo bloccati per sempre nella frase ‘qualcuno mi ha visto’, invece di scadere e andare avanti, come previsto. Essenzialmente, il tuo dungeon master – nel senso del mondo reale – pensa costantemente agli atti di furto e violenza che il giocatore continua a compiere senza mai andare avanti o verbalizzarli. Rimuginandoci sopra all’infinito. Questi atti di furto e violenza inosservati ed eternamente attivi alla fine hanno impantanato il gioco. Più un giocatore commette questi atti, più il gioco cerca di mantenerli aggiornati e in memoria, e quindi più rallentamenti iniziano a verificarsi. Essenzialmente, il dungeon master diventa incapace di operare. Nell’Atto 3, ciò ha causato problemi di rallentamento, che dopo alcune indagini siamo estremamente felici di dire di aver risolto con la Patch 5, che è in fase di test e il cui rilascio è previsto per questa settimana.

Baldur’s Gate 3 è disponibile per PS5 e PC, con la versione Xbox Series X/S in arrivo a dicembre. Larian annuncerà la data di uscita ai The Game Awards e si è impegnata a includere tutte le patch esistenti. Nel primo trimestre del 2024 verrà rilasciata anche un’edizione fisica Deluxe. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.