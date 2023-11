War Hospital: pubblicato il trailer con la data di uscita

Nacon ha appena pubblicato il release data trailer per il titolo gestionale War Hospital (trovate qui la nostra Anteprima) in uscita su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. La data di lancio è prevista per il giorno 11 gennaio 2024. Di seguito una panoramica del trailer:

Sviluppato dallo studio polacco Brave Lamb, War Hospital è un gioco di gestione e sopravvivenza basato sulla trama in cui dovrai fare difficili scelte morali. In War Hospital sarai responsabile di un ospedale da campo durante la Grande Guerra e dovrai curare i feriti che arrivano, gestendo al tempo stesso il personale e le risorse dell’ospedale.

Di seguito una panoramica del gioco:

È l’anno 1917. Sei il maggiore Henry Wells, un medico di guerra britannico in pensione, nuovamente arruolato e catapultato nell’incubo della Prima guerra mondiale. A corto di personale e di rifornimenti, sarai tu l’ultimo baluardo di speranza per i tantissimi soldati che combattono sul fronte francese. Cura terribili ferite di guerra nei panni di un comandante di un ospedale da campo. Costruisci una struttura per guarirle, mentre i proiettili nemici ti fischiano vicino alle orecchie. Usa attrezzature originali della Grande Guerra e guarda come evolvono gli strumenti e le tue competenze. Le tue scelte lasceranno un’impronta indelebile. Costruisci una micro-comunità di medici e di soldati sopravvissuti. Accendi un barlume di speranza nella tua squadra e nei soldati. Riporta un pizzico di normalità proponendo periodi di tregua. Partecipa a un gioco di guerra che celebra la vita, non la morte.

War Hospital sarà disponibile dall’11 gennaio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.