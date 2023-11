EA SPORTS FC 24 è primo nelle classifiche fisiche UK

Sono arrivate le classifiche settimanali più recenti per le vendite di giochi fisici nel Regno Unito, e Hogwarts Legacy, che era salito in cima alle classifiche la scorsa settimana, è sceso al secondo posto, secondo i dati rivelati da Gfk, tramite GamesIndustry. Invece, EA SPORTS FC 24 è risalito al primo posto, godendo di un aumento delle vendite del 101% rispetto alla settimana precedente grazie agli sconti del Black Friday.

Call of Duty: Modern Warfare 3 è sceso al terzo posto dopo un altro calo nelle vendite, mentre Super Mario Bros. Wonder (quarto) e Marvel’s Spider-Man 2 (quinto) hanno invece entrambi goduto di lievi aumenti. Nel frattempo, Star Wars Jedi: Survivor ha visto un aumento significativo delle vendite di oltre il 400%, salendo dal numero 32 al numero 10. Anche molti altri titoli al di fuori della top 10 hanno goduto di aumenti delle vendite grazie agli sconti del Black Friday e alle promozioni dei rivenditori, tra cui titoli come God of War Ragnarok e Resident Evil 4. Di seguito puoi controllare la top 10 completa per la settimana terminata il 25 novembre.

EA SPORTS FC 24 Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare 3 Super Mario Bros. Wonder Marvel’s Spider-Man 2 Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports Assassin’s Creed Mirage Mortal Kombat 1 Star Wars Jedi: Survivor

