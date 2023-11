NHL 24 disponibile la patch 1.21

EA SPORTS NHL 24 ha introdotto la nuova patch che include una serie di importanti aggiornamenti, con modifiche per rendere più facile la conclusione di Full Pressure quando si è in difesa, correzioni per l’hip Checking e modifiche alle abilità X-Factor. Per accompagnare i miglioramenti della patch 1.2.1 è stato rilasciato anche un nuovo Tuner Set. Oltre a queste novità, per la prima volta in assoluto, NHL 24 dà il benvenuto ai content creator Nasher, Pavel Barber e Zac Bell nelle modalità HUT e World of Chel. Questi aggiornamenti sottolineano il continuo impegno di NHL 24 per offrire un’azione autentica in pista, con l’obiettivo di creare un’esperienza di gioco che riflette davvero l’hockey. Guardate il trailer qui. Ricordiamo, che è arrivato nel gioco l’aggiornamento con Bobby Orr. Le caratteristiche principali della patch 1.2.1 sono riportate di seguito:

Full Pressure: ridotto da 5 a 3 secondi il tempo in cui il disco deve essere fuori dalla zona per terminare il Full Pressure e apportare altre modifiche al sistema.

Hip Checks: gli Hip Checks ora utilizzano la logica di interferenza predefinita per creare chiamate di penalità più coerenti, oltre ad altre modifiche.

Penalità: ridotta notevolmente la probabilità che un compagno di squadra della CPU prenda penalità e risulti coerente in tutti gli Stili di Gioco.

Impostazioni del portiere: corretto un problema per cui le impostazioni dei controlli del portiere non venivano salvate dopo aver giocato una partita con i controlli modificati.

L’aggiunta di tre dei più grandi creatori di NHL 24 a HUT e World of Chel:i creatori Nasher, Pavel Barber e Always Hockey arrivano in HUT e World of Chel, sfoggiando Momenti HUT unici, uniformi e altro ancora.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.