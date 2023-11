Chivalry 2: disponibile la patch 2.9.1

Lo sviluppatore Tripwire Interactive ha rilasciato una nuova patch correttiva, versione 2.9.1, per Chivalry 2. L’aggiornamento risolve risolve un bug di ripristino della personalizzazione del personaggio, corregge bug di più parti e due problemi della mappa Montcrux. Ricordiamo che il titolo ha superato i due milioni di copie vendute. Il gioco è stato originariamente lanciato su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite l’Epic Games Store nel giugno 2021 e successivamente su Game Pass. È stato quindi rilasciato per Steam un anno dopo. Trovate le note complete della patch qui. Di seguito trovate una panoramica tramite la pagina ufficiale di Steam:

Ritornate sul campo di battaglia medievale definitivo. Chivalry 2 è uno slasher multi giocatore in prima persona ispirato alle battaglie medievali cinematografiche. I giocatori potranno vivere i momenti più iconici di quest’era, dagli scontri con le spade alle piogge di frecce infuocate, passando per gli assedi dei castelli e tanto altro ancora.

Articoli Consigliati Path of Exile 2: il gameplay verrà mostrato al PC Gaming Show Intervista a Patrice Désilets, fondatore dello studio Panache Digital Games

Caratteristiche

Cross play : scendete sul campo di battaglia grazie al cross-play disponibile su tutte le piattaforme.

: scendete sul campo di battaglia grazie al cross-play disponibile su tutte le piattaforme. Battaglie mozzafiato : buttatevi a capofitto in battaglie mozzafiato da 64 giocatori ispirate ad epici film d’azione medievali.

: buttatevi a capofitto in battaglie mozzafiato da 64 giocatori ispirate ad epici film d’azione medievali. Vivete un’esperienza unica : vivete l’esperienza di conflitti su larga scala ambientati nel medioevo, con tornei e assedi dei castelli.

: vivete l’esperienza di conflitti su larga scala ambientati nel medioevo, con tornei e assedi dei castelli. Personalizzate i vostri personaggi: scegliete il vostro stile di gioco tra 4 classi e 12 sottoclassi diverse, ognuna con le sue armi e abilità uniche.

Chivalry 2 è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Epic Game Store e Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.