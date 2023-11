Path of Exile 2: il gameplay verrà mostrato al PC Gaming Show

Il PC Gaming Show: Most Wanted è confermato per il 30 novembre e prevede un “conto alla rovescia classificato dei 25 giochi per PC inediti più interessanti”. Tuttavia, ci saranno nuovi trailer, annunci e altre rivelazioni di giochi. Oltre a Build a Rocket Boy’s Everywhere, è confermato Path of Exile 2 di Grinding Gear Games.

Oltre ad alcuni nuovi gameplay, PC Gamer visiterà anche l’ufficio dello studio per discutere del sequel. È interessante notare che questo avviene prima del reveal stream di Path of Exile: Affliction che si terrà lo stesso giorno alle 21:30, dove il direttore di Path of Exile 2, Mark Roberts, parteciperà al Q&A. In ogni caso, dovrebbero esserci nuovi dettagli sulla Mercenary Ascendancy.

Path of Exile 2 arriverà su PC, con una closed beta prevista per il 7 giugno 2024. Quest’ultima includerà l’intero gioco e durerà per tutta la durata di una Lega. Sebbene inizialmente fosse stata annunciata come campagna separata per il gioco base, ora si tratta di un titolo a sé stante. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nel frattempo.