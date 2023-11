NVIDIA: tre nuovi giochi DLSS e il nuovo bundle GeForce PC Game Pass

Nvidia svela Tre nuovi giochi DLSS e il nuovo bundle GeForce PC Game Pass.

Questa settimana tre giochi riceveranno aggiornamenti DLSS: Gangs of Sherwood, Last Train Home (qui la nostra recensione) e Satisfactory. Inoltre, i giocatori che acquisteranno una nuova GPU GeForce RTX serie 40, potranno usufruire di un nuovo bundle PC Game Pass.

I giochi DLSS di questa settimana includono:

o Gangs of Sherwood – viene lanciato il 30 novembre con DLSS 2 e DLAA. I possessori di GeForce RTX 40 Series ottengono un upgrade delle prestazioni DLSS in media del 66% in 4K con impostazioni massime abilitate.

o Last Train Home – disponibile oggi con NVIDIA DLSS 2. I possessori di GeForce RTX 40 Series ottengono un upgrade delle prestazioni DLSS in media di 2X in 4K con impostazioni massime abilitate.

o Satisfactory – recentemente aggiornato in Unreal Engine 5, con DLSS 2 e DLAA. I possessori di GeForce RTX serie 40 otterranno un upgrade delle prestazioni DLSS in media del 71% in 4K con impostazioni massime abilitate.

Acquistando GeForce RTX, ricevete PC Game Pass per 3 mesi.

Nvidia ha annunciato un nuovo bundle per chi acquista una GeForce RTX serie 40. A partire da oggi, gli acquirenti di schede grafiche GeForce RTX 4060, 4060 Ti, 4070, 4070 Ti, 4080 e 4090 presso rivenditori ed e-commerce selezionati riceveranno tre mesi di accesso gratuito a PC Game Pass e, in paesi selezionati, anche 3 mesi di GeForce NOW Priority Membership.

Gli acquirenti in Nord America e in molti paesi europei riceveranno un abbonamento PC Game Pass e un abbonamento Priority membership GeForce Now al prezzo di 54,99€. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito di NVIDIA.

Inoltre, coloro che desiderano passare allo streaming cloud ad alte prestazioni, possono ricevere 3 mesi gratis di PC Game Pass con l’acquisto di 6 mesi dell’abbonamento, GeForce Now Ultimate al prezzo di 109€.